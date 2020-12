Les jours comptés Liverpool. Mohamed Salah changera de maillot très peu de temps après avoir annoncé son inconfort avec l’équipe de Premier League. Cela a été confirmé par son propre environnement, soulignant la raison qui rapprocherait l’attaquant de FC Barcelona ou Real Madrid.

«J’ai appelé Salah pour discuter de sa situation à Liverpool et il est déçu – je sais qu’il n’est pas content à Liverpool et il m’en a dit les raisons, mais c’est un secret et je n’en parlerai pas en public. Une des choses qui le mettait en colère était de ne pas être capitaine contre Midtjylland », a déclaré Mohamed Aboutrika, ancien coéquipier de l’Égypte en équipe nationale, en dialogue avec BeIN Sports.

Mohamed Salah a toujours un contrat en cours avec LiverpoolPar conséquent, son transfert devrait avoir lieu le plus tôt possible, si à Anfield ils envisagent de “ gagner de l’argent ” avant la fin du lien avec l’attaquant expérimenté.

«À mon avis, Liverpool envisage de le vendre pour des raisons financières. Je n’ai aucune influence sur les décisions que prend Salah, c’est mon ami, mon frère, et il est assez intelligent pour savoir ce qui est le mieux pour lui », a-t-il ajouté.

D’autre part, l’Egyptien considère également que Mohamed Salah Il devrait venir en Espagne pour consolider sa carrière, la même qui, selon ses dires, n’a pas eu l’effet du fait d’être dans une équipe comme les Anglais.

“Si Salah était un joueur du Real Madrid ou de Barcelone et jouait au même niveau qu’à Liverpool, il aurait remporté le Ballon d’Or, et il est normal qu’un journal espagnol interroge Salah sur Madrid et Barcelone”, a conclu Aboutrika .

