Mis à jour le 30/10/2020 à 19:10

Zidane n’avait pas tort. Pas quand il a demandé sa signature pour succéder à Marcelo, ni quand il a opté pour lui dans la position de départ. Ferland Mendy fonctionne en silence, mais est déjà une pièce importante dans le Real Madrid. Peut-être pas encore très influent dans le vestiaire comme Sergio Ramos, mais en tant que capitaine en termes de résultats. Et les chiffres le soutiennent: quand Mendy joue comme partant, les «blancs» ne perdent pas.

L’arrière latéral français a débuté 23 matches de Liga, sur 45 possibles, et la “ Maison Blanche ” n’a jamais perdu: 17 victoires et six nuls, c’est l’équilibre de Mendy, qui bien que se démarque par sa grande capacité à attaquer, ne perd pas compte tenu de sa fonction principale: défendre. Et les chiffres le soutiennent également dans cette section.

De ces réunions dans lesquelles Mendy est parti depuis le départ, dans 15 Madrid a réussi à laisser une feuille blanche. Pendant ce temps, seuls trois rivaux (Villarreal, Leganés et Betis) ont réussi à marquer plus d’un but contre Madrid dans un match où Mendy a débuté en Liga.

Statistiques concernant Marcelo

Les bons chiffres de Mendy brillent encore plus par rapport à Marcelo, sa compétition à l’arrière gauche. Le Brésilien est plus disputé que jamais: lors de la deuxième étape de Zidane, Madrid a perdu huit des 26 matches de championnat auxquels il a débuté.

C’est ainsi que les choses se passent sur le couloir de gauche dans un Real Madrid qui affrontera Huesca ce samedi au Di Stéfano et qui n’aura pas Mendy, car Zidane lui donnera du repos en pensant au duel de milieu de semaine contre l’Inter Milan pour la Ligue des champions. Ligue. Ce sera la belle opportunité pour Marcelo de briser sa séquence de défaites ou d’étendre la «paternité» de sa «compétition» française.

