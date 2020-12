Mis à jour le 12/11/2020 à 18:26 PM

Une époque qui ne se répétera guère non seulement dans le Real Madrid, mais dans l’histoire du football. Une escouade pleine de stars qui a eu un début et une fin, un pic et un déclin, et c’est justement dans ce dernier état qu’elle a montré ses défauts. Ou pour être plus exact, son principal défaut, qui n’a révélé rien de moins que Iker Casillas.

Dans le quatrième chapitre de «Suspendre les ailes» de Movistar +, Iker Casillas a rappelé la génération madrilène connue sous le nom de «Galacticos», qui, selon les termes de l’exportateur, n’était pas une équipe.

«Zidane, Figo, Ronaldo… Le saut est brutal. Nous parlons d’une dimension stratosphérique. Nous n’avons pas accordé de crédit à la signature de Beckham. Il avait 40 photographes derrière lui à chaque fois qu’il sortait. Nous avons continué à jouer et à gagner. Neuf mois à gagner pratiquement tout. Bien sûr, cela donne l’impression qu’à la fin, tout allait très bien », a expliqué Casillas.

Cependant, tout n’était pas rose. «Que nous allions tout gagner, le triplé… Cette défaite en finale de Coupe contre Saragosse nous a marqués. La troisième semaine de mars, jusqu’à la mi-mai, dans une chute sans parachute c’était ce que c’était. Ce ne sont pas que des noms, c’est pour former une équipe et nous ne l’avions pas“, un point.

“Trois années entières sans rien gagner et se battre pour rien. C’est quand le Barça a commencé à décoller, ils ont eu deux ligues d’affilée, la Coupe d’Europe en 2006 … Cette étape est celle dont je n’aime pas du tout me souvenir », a rappelé l’ancien gardien.

