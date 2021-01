Ils sont le principal indiqué des fans de la Real Madrid et pas seulement à cause du rôle de la Copa del Rey contre Alcoyano, mais aussi à cause d’autres performances tout au long de cette saison et de la saison précédente. Performance de Isco et Marcelo Cela continue de causer de l’inconfort au Real Madrid, qui a maintenant ajouté un autre défaut au-delà de leur performance sur le terrain: l’attitude des deux joueurs.

Le programme espagnol “ El Chiringuito ” a révélé des images qui ont scandalisé l’environnement madrilène, alors que l’arrière latéral brésilien et le milieu de terrain de Malaga semblent discuter entre les rires, alors que les “ blancs ” étaient à égalité à 10 minutes de la fin.

La conversation a eu lieu à un moment que les fans n’aiment sûrement pas, car elle correspondait aux moments précédant le début de l’extension.

(Photo: Capture El Chiringuito)

Zidane continue, mais …

Le Real Madrid n’envisage pas le licenciement de Zidane et n’attend pas la démission du sélectionneur français, selon l’agence de presse .. L’inquiétude au sein du conseil présidé par Florentino Pérez marque le lendemain d’une nouvelle élimination, après une chute en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne et six jours après la Copa del Rey, mais aucune mesure à court terme ne sera prise.

La situation économique que connaît le club en raison de la pandémie et de l’état du marché des entraîneurs s’ajoute au manque d’intention du Real Madrid de changer d’entraîneur en milieu de saison.

Ce sera à la fin du cours, s’il n’y a pas d’élimination européenne au deuxième tour de la Ligue des champions contre l’Atalanta Italien, au moment de faire le point avec Zidane pour prendre une décision pour le prochain parcours.

