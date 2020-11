Mis à jour le 31/10/2020 à 12:43 PM

Ce qui se passe sur le terrain de football, à chaud et chez un stagiaire, est fixé chez le stagiaire du Real Madrid. Après la controverse qu’il a provoquée Karim Benzema en milieu de semaine, l’attaquant français a utilisé ses réseaux sociaux pour “ régler ” la polémique avec Vinicius Junior et le Brésilien n’a pas hésité à répondre.

Après la polémique déclenchée en milieu de semaine pendant -et après- le match contre le Borussia Mönchengladbach pour la Ligue des champions, où le Français a eu des mots durs contre le Brésilien pour son mauvais match, Zidane décide de les rejoindre dans la dernière demi-heure du match contre Huesca .

Le match était déjà 3-0 et ça pourrait être la phrase avec le quatrième but – et «double» – des Français. Cependant, le grand jeu du Brésilien ne finit pas par être bien relié par Karim. Les caméras étaient prêtes à voir l’accueil, un doigt levé, n’importe quel signe, mais il n’y eut qu’un échange de regards très chaleureux.

Karim Benzema a clôturé un grand match contre Huesca avec un «double» qui pourrait être encore plus vrai s’il marquait alors 4-0 après un excellent jeu et une passe du Brésilien Vinícius Junior, qui était entré pour Hazard. Le match s’est terminé en faveur des blancs avec un «doublé» des Français et ce fut un grand moment pour mettre fin au problème.

Le message d’accueil après l’objectif de Benzema a été la raison du message d’accueil capturé par les caméras des médias internationaux, la même image que Benzema a utilisée pour dédier divers messages au Brésilien sur tous ses réseaux sociaux.

Le Brésilien n’a pas hésité à seconder le message de Benzema pour mettre fin à la polémique. (Instagram)

Le Real Madrid a réussi à battre un Huesca qui a rendu les choses difficiles pour eux. L’équipe dirigée par Zinedine Zidane a pris la boussole non seulement de la victoire, mais de la définition, du contrôle du football, des jeux, des associations et de savoir contrôler le score en sa faveur. Tout a commencé avec un beau but d’Eden Hazard, le joueur dont l’entraîneur français a besoin pour aspirer à de grandes choses cette saison.

Un 4-1 que le Real Madrid a réussi à calmer après quelques semaines de résultats défavorables et pas si favorables. Le Real Madrid dort au sommet de la Liga et attend l’Inter Milan en milieu de semaine pour le duel vital pour la Ligue des champions.

