Il Real Madrid a ajouté son sixième triomphe consécutif (cinquième du tournoi local) après avoir battu Grenade à Di Stéfano pour LaLiga. C’était une victoire 2-0 très travaillée par les hommes de Zidane, mais aussi très controversée, encore une fois, en raison des décisions d’arbitrage, qui continuent de faire l’objet de critiques pour les blancs. Et plus après une photo de Florentino Pérez avec les arbitres du match.

Il s’agit de l’accueil du patron de la “ Maison Blanche ” lors du match précédent mercredi, bien que la rencontre entre la plus haute autorité de Madrid et les juges dirigés par Juan Martínez Munuera apparaisse après les polémiques qu’ils ont vues sur le duel entre Grenade et L’équipe de Zidane.

Salutation de Florentino aux juges dans l’aperçu du Real Madrid vs Grenade. (Photo: Twitter)

Faute de Casemiro dans la zone

Quant à la rencontre, le Brésilien a joué dans les deux actions controversées de la journée. En plus de marquer le premier but du Real Madrid, le milieu de terrain de “ Scratch ” a réussi à renverser le Vénézuélien Yangel Herrera dans la zone blanche et à toucher un tir d’Antonio Puertas avec sa main. Interrogé à cet égard, il a précisé que le VAR n’avait pas décidé de signaler une peine maximale.

“C’est ce qu’il y a. Nous savons que chaque excuse, tout ce qui est dit. L’entraîneur a été très clair, il ne parle jamais des arbitres, il ne joue jamais avec une autre équipe. C’est un exemple. Vous n’avez pas besoin de chercher des excuses et de faire votre travail », a expliqué le Brésilien après le match.

La main de Ramos contre Eibar

À la date précédente, l’arbitre, Munuera Montero, a considéré que les mains de Sergio Ramos à l’intérieur de la surface étaient un geste naturel et n’indiquait pas la pénalité maximale, alors que le chronomètre marquait déjà 82 ​​minutes et que le résultat était de 1-2. Cette décision a empêché Eibar de bénéficier d’un penalty et de la possibilité d’égaliser le match. Comme toujours, il y a une controverse autour du Real Madrid et des décisions d’arbitrage.

