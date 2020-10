Mis à jour le 30/10/2020 à 16:05

Double récompense. Le triomphe de Cadix contre Real Madrid A Di Stéfano, il y a deux semaines, il avait un nom bien à lui, celui d’Anthony Lozano, qui a donné à son équipe les trois points. Et le club a voulu récompenser le «Choco» avec un grand détail: une voiture électronique évaluée à 80 000 euros.

Le Hondurien a écrit son nom dans l’histoire de Cadix le 17 octobre contre le Real Madrid. Son objectif était la première victoire de l’histoire de «La Banda» contre les «blancs».

En outre, son but signifiait également la dissolution de Valdebebas en tant que bastion de Madrid. L’équipe entraînée par Zinedine Zidane n’avait perdu aucun match dans leur ville sportive.

Rotations contre Huesca

La situation extrême en Ligue des champions et une “ finale ” inattendue, au premier des changements, contre l’Inter Milan entraînent le retour forcé de Zinedine Zidane aux rotations contre Huesca, malgré le fait qu’ils n’ont pas travaillé contre Cadix et Shakhtar, et un examen des joueurs qui font la une des journaux comme Marcelo, Isco Alarcón et Eden Hazard.

Le Real Madrid s’est levé dans un match qui marque toujours, le classique dans un Camp Nou qu’est le jardin de Zidane, mais il n’a pas confirmé sa réaction en Ligue des champions. Le bon match n’a pas eu la récompense attendue en Allemagne et le nul contre le Borussia Mönchengladbach le laisse dans une situation limite.

