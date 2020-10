Luka Modric a disputé 350 matchs avec le Real Madrid dans un classique dans lequel il a laissé sa marque avec son premier but contre Barcelone, concentré sur une saison qui pourrait être la dernière en blanc, sans discussions avec le conseil d’administration pour renouveler le contrat qui expire le 30 Juin 2021, et étant favorable à toute décision prise par le club.

“J’ai encore cette année au Real Madrid et ensuite nous verrons ce qui va se passer. Je me sens bien et je veux continuer à jouer au football pendant encore quelques années. Nous verrons où. Pour être honnête, je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Je suis concentré sur Madrid et dans les choses que nous pouvons réaliser cette saison. C’est mon seul objectif », a-t-il déclaré.

“Ensuite, je vais m’asseoir avec le conseil d’administration et nous trouverons une solution adaptée à chacun. Je suis ici depuis huit superbes saisons et j’ai tissé de très bonnes relations avec tout le monde au club. Quoi qu’il arrive, il n’y aura pas de problème », at-il déclaré au magazine« Four Four Two ».

Pour Modric jouant pour le Real Madrid “c’était un rêve devenu réalité” et il a des souvenirs indélébiles de la fin de sa signature: “C’était un sentiment incroyable, l’un des moments dont je me souviens le plus était quand j’ai signé le contrat et j’ai senti que c’était la réalité, que Je jouerais pour le plus grand club du monde. ”

De tous les entraîneurs qu’il a eu, le Croate reste avec Zinedine Zidane: “J’ai joué avec de magnifiques entraîneurs. Ils m’ont tous aidé à grandir en tant que joueur, mais si je dois en choisir un, je reste avec Zidane. Ma relation avec lui est plus spéciale. Nous avons remporté de nombreux titres ensemble au Real Madrid et je pense qu’ils ont pu en tirer mon meilleur football. ”

Modric a révélé le traitement que Zidane donne à ses joueurs lors de conversations privées et comment il les aide à s’améliorer. “Il aime vous appeler à son bureau pour vous dire ce qu’il pense que vous devriez faire et comment vous devriez jouer, ce que vous faites bien et ce que vous ne faites pas, corriger les erreurs.”

“Je me souviens d’une conversation dans laquelle il m’a dit que je devais croire plus en moi parce que j’avais le potentiel de gagner le Ballon d’Or. Je n’y avais jamais pensé et quelques années plus tard je l’ai gagné. Être informé par un entraîneur vous remplit de confiance et vous êtes prêt à tout pour lui », a-t-il ajouté.

Modric a atteint le nombre rond de 350 matchs avec le Real Madrid dans la classique et a reçu un maillot commémoratif des mains du président Florentino Pérez. Il est déjà le sixième joueur né en dehors de l’Espagne avec le plus d’apparitions pour le club. Devant Roberto Carlos, Karim Benzema, Marcelo, Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stéfano.