La déconcentration et le manque de coordination en fin de partie lui ont coûté le rôle de Real Madrid contre Alcoyano pour la Copa del Rey. A 80 minutes, José Solbes a profité de la panique de la défense “ blanche ” pour n’apparaître qu’au second poteau et marquer le but qui a forcé la prolongation. Une action que Marcelo a prévenu Vinicius Junior, et que ni l’un ni l’autre ne pouvait éviter.

Les caméras de Deportes Cuatro ont révélé le moment où se déroule le match nul d’Alicante, à la sortie d’un corner. Marcelo demande à «Vini» de soutenir la marque, de suivre précisément Solbes, mais l’attaquant était plus que confus.

«Ne gâchez pas, Vini, ne gâchez pas», prévient le gaucher à son compatriote. Puis vient le corner, Marcelo perd sa marque qui peigne le ballon et en traversant la zone le joueur que Vinicius aurait dû suivre pour marquer le 1 à 1 apparaît.

Le reste est déjà connu de l’histoire. À la 115e minute de prolongation, Casanova a marqué 2-1 pour Alcoyano, une équipe de deuxième B qui est déjà entrée dans l’histoire pour avoir éliminé le 13 fois champion d’Europe du tournoi “ K.O ” et envoyé Zidane sur la corde raide.

Parler de Zidane

Tel que rapporté par «La Sexta», Zidane a donné une conférence aux joueurs après la défaite contre Alcoyano pour la Copa del Rey. Ce fut une brève conversation, d’une durée de cinq minutes, et autour de deux axes: laisser les défaites en Super Coupe et en Coupe derrière et penser que le plus important est à venir dans le calendrier, la Ligue et la Ligue des champions.

La continuité du sélectionneur français est en cause, puisqu’il n’a remporté qu’une seule victoire lors des cinq derniers matches et après deux défaites consécutives qui ont signifié au revoir à deux titres.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE