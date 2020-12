Il reste enfin une saison de plus. Luka Modric renouvellera avec le Real Madrid pour un cours et avec une réduction de salaire en fonction des périodes de crise. Cependant, le milieu de terrain croate a pu obtenir un revenu économique plus élevé et même pour une durée contractuelle plus longue, s’il acceptait l’offre du Inter de Milan.

L’équipe italienne Oui, il était prêt à lui offrir les 9,5 millions d’euros qu’il a facturés et, en plus, garantir deux campagnes de contrats en échange de la signature «gratuite», sans payer aucun transfert. Modric a toujours été très clair à ce sujet et a placé Madrid devant les Italiens.

Le Croate restera à Madrid jusqu’en 2022 et terminera sa carrière à 37-38 ans.. Un âge plus que considérable pour accrocher les bottes.

Et ça va sachant que son salaire baisse et que des équipes comme l’Inter, la MLS ou le Qatar ils étaient derrière elle, la traquant.

Florentino portes fermées

En principe, les Italiens mettent sur la table un contrat de 11’5 millions d’euros (10 millions fixes 1’5 millions). Cependant, le problème a toujours été le refus du président «blanc» Florentino Pérez.

Le président de la «Maison Blanche» n’a jamais voulu vendre Modrid. Il a même souligné dans un communiqué que «Ils ne vendent pas à Modric ou pour 750 millions d’euros».

