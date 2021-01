Luka Jovic a quitté le Real Madrid et a été présenté ce jeudi comme un nouveau joueur de l’Eintracht Francfort. L’attaquant n’a pas eu la meilleure des chances dans la boîte blanche, il reviendra donc en Bundesliga dans l’espoir de montrer le bon jeu qui l’a amené au Santigo Bernabéu lors de la saison 2019.

Dans sa présentation en tant que footballeur des “ aigles ”, l’attaquant lui en était reconnaissant Madrid et a expliqué les raisons qui l’ont conduit à prendre la décision de retourner en Allemagne.

«En tant que joueur, j’ai évolué, sans aucun doute. Gardez à l’esprit que je suis ici depuis un an et demi sans jouer régulièrement et que je vais avoir besoin de temps pour retrouver mon rythme. J’ai pu m’entraîner aux côtés des meilleurs joueurs du monde au Real Madrid et Je suis toujours optimiste pour que tout se passe bien », a déclaré le joueur dans une interview avec le club allemand.

«Je suis revenu pour la simple raison que, depuis lors, Je porte l’équipe dans mon coeur. J’ai établi un lien très spécial. Je pense que c’est la bonne étape à ce stade de ma carrière ».

“Cordialement, J’ai raté beaucoup de choses Depuis que je suis parti. J’étais toujours au courant de l’équipe et des matchs auxquels je jouais pendant mon absence. Je suis très heureux d’avoir pu revenir. Il est entendu que je ferai de mon mieux pour aider l’équipe », a-t-il ajouté.

Jovic a expliqué qu’il avait déjà parlé avec certains des joueurs de Francfort. «Récemment, peu de temps avant de pouvoir réaliser l’opération, j’ai également eu des conversations avec tout le monde. J’ai le sentiment que Ils sont heureux que je sois revenu“, m’a dit.

Après avoir payé 60 millions d’euros pour Francfort en 2019, Luka Jovic il n’a ajouté que 1016 minutes entre toutes les compétitions officielles. Il revient au club où il a inscrit 36 ​​buts en 75 matchs depuis son arrivée en 2017.

