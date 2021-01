Champion du monde et Ballon d’Or. Fabio Cannavaro Qu’as-tu trouvé Pepe dans le Real Madrid quand il est venu de Porto pour 30 millions d’euros. L’arrière central portugais a revu certains épisodes de son arrivée dans l’équipe blanche dans une interview avec le journal ‘Expresso’, en particulier à ses débuts et à quel point l’italien l’a compliqué à la fois sur et en dehors du terrain.

Cannavaro était le défenseur central incontesté et ne semblait pas avoir la meilleure relation avec les Portugais: «Nous étions dans l’avion pour l’Autriche et Cannavaro était assis devant moi. Je l’ai surpris en train de lire un magazine et, quand j’ai réalisé qu’il l’avait terminé, j’ai dit: “Cannavaro, pouvez-vous me donner le magazine?” Et Cannavaro a regardé en arrière et a dit: «Cannavaro? Je m’appelle Fabio. Et m’a tourné le dos».

Pepe a également expliqué le problème tactique qu’il a rencontré au Real Madrid. «Je viens d’un club organisé tactiquement, dans lequel si le ballon sort du côté gauche, il faut appuyer dessus, si le ballon sort du côté droit, on appuie de cette façon, des choses comme ça, basiques. Et ce que j’ai trouvé à Madrid était le chaos“, Il expliqua.

«À la minute 30, le jeu est interrompu et ils viennent à nous un par un et nous courons en arrière. Je me tourne vers Fabio et dis: «Fabio! Fabio! Couverture, couverture !!! ‘ Et il me dit: «Non, non, tu ne fais pas ça ici. Chacun pour soi’. J’ai regardé et j’ai vu les arrières latéraux vers le haut, le pivot défensif vers le haut … Et j’ai pensé: «Quoi? Cinquante mètres derrière moi et je suis là pour faire un face à face? », A-t-il ajouté.

Mendes et sa signature

Son transfert a été géré par Jorge Mendes, qui lui a donné quelques conseils à l’aéroport: «Quand tu sortiras, tu auras beaucoup de monde à tes côtés. Il a dit «donne-moi ton sac». Je me souviens que c’était un sac à bandoulière, j’ai ouvert la porte et les journalistes m’ont posé la première question: «Pepe, Pepe, tu as les 30 millions dans ce sac? Et Jorge m’a dit de ne pas parler », a-t-il expliqué.

“Je voulais vraiment le Real Madrid, malgré le fait que beaucoup de gens m’ont dit que j’étais fou d’y aller, parce que c’était très difficile et, surtout, parce que c’était un cimetière central. Ils ont quand même essayé de me faire aller ailleurs, mais j’ai toujours été très direct: «Est-ce que Madrid ne m’aime pas? Ne payez pas Porto? S’il fait tout cela alors, c’est fait », a déclaré Pepe sur la façon dont il a défendu son transfert.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE