Le Real Madrid a publié ce jeudi une vidéo montrant l’avancement des travaux de rénovation du stade Santiago Bernabéu pour faire de son fief “une grande icône avant-gardiste et universelle” et la dernière a été la fermeture des supports nord et sud du couverture rétractable qui couvrira le terrain de jeu.

L’équipe blanche a commencé les travaux en juin 2019 et continue de profiter de l’absence de public dans les stades en raison de la pandémie de coronavirus pour disputer leurs matchs à domicile à l’Alfredo di Stéfano et accélérer les travaux de ce qui deviendra un Bernabéu méconnaissable quand les footballeurs reviennent marcher sur votre pelouse pour la première fois depuis la classique du 1er mars (2-0).

La confirmation de la dernière avance revient sur le pont, après la démolition du centre commercial et du parking souterrain.

En septembre, le démantèlement des fonds nord et sud et du côté du Paseo de la Castellana a été achevé, et ce jeudi le club a partagé une vidéo dans laquelle le travail méticuleux pour mener à bien la fermeture du Fermes nord et sud, entre le Paseo de la Castellana et la Calle Pedro Damián.

Les fermes sont un réseau de pièces réunies qui servent de support pour maintenir les toitures, coïncidant dans ce cas avec le mouvement d’ouverture et de fermeture de la future toiture du Santiago Bernabéu.

Le plan de rénovation établit que la nouvelle couverture protégera tous les sièges avec une structure fixe, tandis que celle rétractable s’étendra sur le terrain de jeu.

L’autre changement visible depuis des mois est la démolition du bâtiment annexe, qui abritait les bureaux institutionnels du club et le magasin Adidas. A sa place, un nouveau bâtiment sera construit, intégré à la structure du stade, qui comportera «dix niveaux fonctionnels et trois niveaux souterrains».

C’est ainsi que progressent les travaux pour construire un nouveau Santiago Bernabéu avec lequel le club veut mettre son nom à la pointe de l’architecture.