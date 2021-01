L’avenir de Sergio Ramos semble être très loin de Real Madrid. Le camero ne renouvelle toujours pas le contrat qui expire le 30 juin de cette année et une réunion qu’il a tenue avec le président Florentino Pérez dans les derniers jours, il aurait fini par exclure sa continuité.

Selon le programme sportif espagnol ‘El Chiringuito’, le capitaine de la Real Madrid Il a eu une conversation avec le patron des merengue mercredi dernier dans un hôtel d’Elche. A cet endroit, «SR4» l’a informé qu’il n’accepterait pas l’offre de renouvellement faite par la direction sportive du club.

L’intention du Real Madrid Il s’agit de prolonger le lien de Ramos pour une seule saison (jusqu’en juin 2022) et de lui offrir un salaire de 12 millions d’euros par an. Le “Héroe de la Décima” a refusé d’accepter ces conditions et n’a pas hésité à “menacer” Florentino de chercher une autre équipe.

“La proposition que vous m’avez faite, je n’accepterai pas et j’écouterai désormais les offres”, ont été les mots que Sergio Ramos a dit à Florentino Pérez selon Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission de télévision susmentionnée.

Sergio Ramos a décidé de rejeter l’offre de renouvellement du Real Madrid. (Le bar de la plage)

Propriétaire de votre avenir

Sergio Ramos Il a déjà moins de six mois de contrat à Valdebebas donc le règlement des transferts de la FIFA lui permet de négocier avec d’autres équipes pour le marché d’été 2021. La Juventus, le PSG et la MLS apparaissent à l’horizon.

Alors que Ramos demande encore deux ans de contrat et une amélioration de salaire, le Madrid vous offre une saison maximale et garde votre salaire. A Valdebebas, ils ne sont pas convaincus qu’à 34 ans, l’ancien défenseur de Séville continue de performer à un niveau élevé.

De plus, les demandes de Ramos vont à l’encontre de la politique de Florentino Pérez de ne renouveler qu’un an pour les plus de 30 ans, comme il l’a déjà fait avec Luka Modric.

