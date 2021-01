Sans aucun doute Sergio Ramos Il est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, même beaucoup le considèrent comme le plus remarquable de tous les temps, mais tout le monde n’ose pas localiser le capitaine du Real Madrid sur ses grands prédécesseurs.

Mesut Ozil, par exemple, il a préféré ne le reconnaître que comme le défenseur le plus brillant de son temps via Twitter, suscitant une curieuse réaction de la part du capitaine du Real Madrid.

Le dépliant allemand a répondu aux questions de ses partisans lundi et a félicité Ramos lorsqu’il a été invité à se joindre au débat, sans commenter ce qu’il n’a pas vu, quelque chose que son ancien coéquipier merengue a généré la protestation.

«Oui, il est de classe mondiale depuis plus d’une décennie, et quel leader il est devenu. Son ambition et son désir de gagner sont incroyables. Je dirais que c’est le meilleur défenseur du monde de ma génération», A répondu Özil à la question« Sergio Ramos sera-t-il l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire? ».

Oui, il est de classe mondiale depuis plus d’une décennie – et quel leader il est devenu. Son ambition et sa volonté de gagner sont incroyables. Je dirais qu’il est le meilleur défenseur du monde de ma génération. 🔥🔥 @SergioRamos https://t.co/QwzvTx87xv – Mesut Özil (@ MesutOzil1088) 11 janvier 2021

Ramos n’a pas tardé à intervenir. “Et d’autres générations?“Il a consulté dans un commentaire, fidèle à sa forme. “C’est une blague. Tu me manques mon ami. Bonne chance », a souhaité le défenseur central au milieu de terrain, dont le départ d’Arsenal semble imminent.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE