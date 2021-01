Ou signez ou combattez avec ce qui est chez vous. Il Real Madrid eu un petit problème après Le retour de Luka Jovic à l’Eintracht Francfort, car bien que le Serbe n’ait pas compté pour Zidane, il ne reste plus que deux attaquants pour le reste de la saison à l’entraîneur et le déficit de buts est plus évident que jamais. À la «Maison Blanche», ils doivent prendre une décision le plus tôt possible et il semble que la solution réside dans l’équipe de la filiale du Real Madrid Castilla.

Selon la presse espagnole, le journal “ As ” et le portail madrilène “ Défense centrale ”, Madrid aurait cédé que le remplacement de Jovic n’est rien de moins que Hugo Duro, le chiffre de la filiale cette saison qui est prêté par Getafe, même si les «blancs» ont une option d’achat.

Hugo Duro joue actuellement pour la Castille, mais ses bons chiffres cette saison rendent la première équipe prête à faire un écart pour lui après le départ de Jovic pour l’Eintracht en prêt.

L’attaquant espagnol aime beaucoup Zidane, et il est possible qu’il puisse lui donner souvent l’occasion d’accélérer le rythme. En fait, il était déjà sur la liste de San Siro même s’il n’a pas fait ses débuts.

Cette saison, il a disputé un total de sept matchs et a marqué cinq buts. Sa valeur est déjà de 2,5 millions d’euros, et qu’il n’a que 21 ans.

L’attaque est devenue une question très sensible pour le Real Madrid. Benzema n’obtient pas ce qu’il aurait souhaité et n’est pas vraiment à son meilleur. Alors que Mariano ne se voit pas avec beaucoup d’occasions, il a à peine joué 275 minutes cette saison.

Duro a été formé dans la carrière de Getafe et a disputé 25 matches en première division, tous avec “Geta”, ainsi que deux en Ligue Europa et cinq autres en Copa del Rey.

