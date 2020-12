Mis à jour le 12/11/2020 à 16:29

Ils le suivent depuis quelques saisons et, jusqu’à présent, selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid Il avait pour future incorporation possible de renforcer la défense de l’équipe madrilène. Cependant, d’Angleterre, ils rapportent que le jeune gaucher du Sporting de Portugal, Nuno Mendes, pourrait rejoindre la discipline des «blancs» plus tôt.

Le journal ‘The Sun’ assure que l’équipe madrilène veut que le jeune joueur portugais remplace Marcelo l’année prochaine, qui a évidemment chuté un peu ces dernières saisons.

De plus, ce même médium confirme que Madrid a réussi à devancer des clubs comme le PSG, United, Liverpool ou la Juventus dans la course à la victoire d’un joueur appelé à être l’un des meilleurs gauchers du monde.

Nuno Mendes (Photo: Teamtalk.co.uk)

‘Blindé’

Nuno Mendes n’a que 18 ans mais il est déjà très reconnu au Portugal et en Europe. En fait, son club, le Sporting, lui a donné un Clause de 45 millions d’euros de sorte que personne n’essaiera de le lui prendre dans les années à venir, ce qui semble de plus en plus compliqué en raison du grand niveau que montre le footballeur.

De plus, à l’époque, le Sporting a tenté de porter cette clause à 70 millions d’euros, mais c’est le joueur lui-même qui a rejeté cette proposition.

