A n’importe quel prix. Cela semble être le slogan du Real Madrid sur Paulo Dybala, un joueur qui est pratiquement devenu une obsession pour la «Maison Blanche», comme le sonne toujours l’Argentin sur tous les marchés des transferts. Mais cette fois, Florentino Pérez et sa compagnie auraient déjà la stratégie définie pour aller pour la Juventus «10»: offrir deux footballeurs que les Italiens voulaient à l’époque.

Selon le portail italien «calciomercato.com», un échange est possible entre le «Vecchia Signora» et le «club blanc», qui n’offrirait rien de moins que Isco Alarcon déjà Vinicius Junior pour le laissez-passer argentin, qui serait une demande expresse de Zinedine Zidane.

Les deux joueurs ne finissent pas de se connecter avec «Zizou». Le cas d’Isco est plus clair. Zidane l’a à peine et même le footballeur a été surpris en train de «craquer» l’entraîneur dans la Classique.

Alors que Vinicius ne s’intègre pas tout à fait dans l’équipe, ce qui le rend transférable. Encore plus après l’épisode dans lequel Benzema se serait plaint du match du Brésilien, ce qui a amené le club madrilène à envisager d’utiliser l’extrême comme monnaie d’échange.

L’attaquant brésilien et le milieu de terrain espagnol couvriraient le prix total de Dybala, selon les médias italiens précités. Bien que oui, Madrid devra faire pression et bouger le plus tôt possible, car la “ Juve ” a l’intention de renouveler le contrat argentin.

Selon «Transfermarkt», le Brésilien est évalué à 50 millions d’euros, tandis que l’espagnol, à 30 millions. En suivant toujours les informations sur le portail, la valeur de Dybala est de 80 millions.

Madrid n’est pas seule

Cependant, les «blancs» ne seraient pas les seuls intéressés à sortir Dybala de Turin. ‘Calciomercato’ souligne également que Chelsea serait prêt à payer des millions pour l’Argentin et même à améliorer son salaire. Cependant, l’offre de Madrid, avec deux joueurs appréciés par l’entité Bianconera, le placerait en tête de la candidature.

