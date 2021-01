Thibaut Courtois, gardien de but Real Madrid, a critiqué la Liga ce samedi pour avoir forcé l’équipe à se rendre à Pampelune au milieu d’une tempête et à jouer son match contre Osasuna. Le Belge a rappelé qu’ils ne sont pas “des marionnettes qui doivent toujours jouer” et que, avant tout, ils doivent penser à la sécurité de tous ceux qui sont impliqués..

«Nous avons pu jouer, mais depuis LaLiga c’est un peu malheureux ce qu’ils nous ont fait, (aussi) au Rayo Vallecano et à d’autres équipes, je pense que la tempête était connue depuis longtemps que cela allait arriver. Non seulement pour le fait de pouvoir jouer, mais aussi hier pour décoller avec la piste à moitié gelée, aujourd’hui nous ne pouvons pas revenir, nous devons encore aller directement à Malaga et LaLiga doit penser que nous sommes humains et que nous ne sommes pas un spectacle qui doit toujours jouer », a-t-il déclaré à Movistar TV avec indignation après le match qui s’est terminé sans but.

“Nous faisons ce qu’ils nous demandent”, a-t-il poursuivi, “s’ils nous disent que si vous ne venez pas, vous perdez les trois points, si vous voyez comment est Madrid, comment est la situation, nous sommes arrivés sur le terrain avec la route pleine de neige, je ne pense pas que ce soit le cas. Bien sûr et avant tout il faut penser à la sécurité des gens, nous avons de la famille et nous ne sommes pas des marionnettes avec lesquelles nous devons toujours jouer ».

Le gardien a estimé que les meringues faisaient l’effort et étaient concentrées pour jouer le jeu «mais il faut aussi penser aux déplacements, à toute la logistique, aussi pour vous et les gens qui sont sur le terrain et qui doivent ensuite rentrer chez eux »A ajouté Courtois, qui a remercié Osasuna pour le travail effectué afin que le terrain soit dans un état acceptable malgré les chutes de neige.

Voici à quoi ressemblait le terrain de jeu du stade El Sadar quelques minutes avant le début d’Osasuna-Real Madrid. (Photo: .)

Réel Madrid n’est pas allé au-delà du nul contre Osasuna et n’a pas pu rester à la tête de la Liga, qui est toujours aux mains d’un Atlético dont le match contre l’Athletic a été reporté en raison de la tempête de neige. Justement, la neige, le froid et un adversaire inconfortable comme Osasuna ont empêché l’équipe de Zinedine Zidane de célébrer une victoire.

«Évidemment, nous voulions gagner, car après le voyage, vous voulez avoir ces trois points, mais bon, ce n’était pas facile aujourd’hui, ici c’est toujours difficile à jouer, évidemment dans les parties glacées du terrain ce n’était pas facile de mettre le ballon en circulation, nous avons essayé mais ils savent. ils ont bien défendu et nous n’avons pas eu cette clarté pour créer de grandes occasions », a résumé le Belge.

Après ce résultat, le Real Madrid reste deuxième à un point derrière l’Atlético (38 à 37), mais l’équipe rojiblanco compte trois matchs de moins que son rival madrilène classique.

