MADRID (AP) – Alors que Barcelone travaillait pour garder Lionel Messi, le champion en titre, le Real Madrid, faisait tranquillement des mouvements pour se préparer pour la saison de championnat espagnol.

Avec le transfert de James Rodríguez à Everton officialisé lundi, Madrid aurait atteint près de 90 millions d’euros (106 millions de dollars) de bénéfices au cours d’une période chargée au cours de laquelle il a réorganisé son équipe.

Le club a prêté et vendu plusieurs joueurs que l’entraîneur Zinedine Zidane n’avait pas l’intention d’utiliser cette saison, le seul grand point d’interrogation restant à savoir si Gareth Bale restera pour une autre saison.

Bale et Rodríguez n’ont pas eu beaucoup de minutes sous Zidane la saison dernière et devraient déjà être transférés. Madrid aurait empoché 25 millions d’euros (26 millions de dollars) pour Rodríguez, et les médias espagnols ont déclaré que le club était prêt à vendre l’attaquant du Pays de Galles pour à peu près le même prix.

Bale, 31 ans, dont le dernier but en championnat espagnol avec Madrid a été marqué en septembre 2019, a un contrat avec le club jusqu’en 2022.

En plus de la vente de Rodríguez, Madrid a également transféré Achraf Hakimi à l’Inter Milan pour un montant de 40 millions d’euros (47 millions de dollars). Il aurait gagné plus de 13 millions d’euros (15 millions de dollars) grâce au transfert du jeune Óscar Rodríguez à Séville, et aurait également profité des ventes de certains joueurs moins connus qui n’étaient pas susceptibles d’avoir de l’espace dans l’équipe principale, y compris Javi Sánchez, Dani Gómez et Alberto Soro.

Hakimi revenait d’un prêt avec le Borussia Dortmund. Le jeune attaquant japonais Takefusa Kubo était également en prêt, avec Majorque, et cette saison a été envoyé à Villarreal. Le gardien Alphonse Areola est revenu au Paris Saint-Germain après un passage avec Madrid. Reinier jouera en prêt avec Dortmund, tout comme Brahim Diaz avec l’AC Milan et Jesús Vallejo avec Grenade.

Le jeune prometteur Martin Odegaard a terminé son séjour avec la Real Sociedad et devrait rester à Madrid pour aider à compenser l’absence de Rodríguez au milieu de terrain.

On ne sait toujours pas si Madrid gardera le défenseur Sergio Reguilón, qui est revenu d’un prêt avec Séville. Reguilón a fait ses débuts en Espagne dans la Ligue des Nations ce week-end, mais il a subi une blessure à la cheville gauche qui pourrait réduire les options de Madrid pour le prêter ou le vendre.

Les récents mouvements de Madrid sont intervenus alors que Barcelone travaillait pour garder Messi après que le grand argentin eut déclaré qu’il voulait partir. Messi a finalement changé d’avis après que le club eut déclaré que cela ne faciliterait pas son transfert.

Madrid, qui a remporté en juillet son premier titre de champion en trois ans, entamera la nouvelle saison à la Real Sociedad dans moins de deux semaines. Le premier match du club contre Getafe a été reporté car Madrid a joué en Ligue des champions.

Madrid devrait toujours accueillir des matches sans supporters au stade Alfredo Di Stéfano, situé dans le centre d’entraînement de l’équipe, tandis que le stade Santiago Bernabéu reste en rénovation.