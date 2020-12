Si Diego Simeone est sur le banc, sur le terrain, depuis longtemps, un nom qui résume la philosophie de Athlète de Madrid est, sans aucun doute, Koke Résurrection. Le milieu de terrain de 28 ans, qui connaît une excellente saison, est non seulement pleinement identifié au club rojiblanco, mais représente également l’esprit de «Atleti». Bien que tout cela, à un moment donné, puisse changer.

Koke, une équipe de jeunes “ colchonero ”, était le grand invité de “ Universo Valdano ”, dans lequel l’ancien joueur argentin lui-même a avoué que lorsqu’il était dans le Real Madrid a essayé de l’emmener dans les rangs «blancs».

“Amorrortu a parié sur moi et m’a dit que je devais monter à la jeunesse, que je ne pouvais pas continuer dans le cadet continuer à grandir et à mûrir. J’ai vu que je pouvais faire un autre saut, au lieu d’être stagnant, même si c’était plus petit, que je monterais jouer », se souvient Koke, lorsque Valdano est intervenu.

«J’ai eu la fameuse idée, étant cadet ou jeune, Je me souviens que j’étais à Madrid et nous t’avons lancé le jeu de palets. Une histoire si importante qu’elle a déclenché des retrouvailles avec Gil Marín pour signer une sorte de traité de non-agression et le problème était toi. Il a vu que nous vous avions jeté la canne à pêche et a dit: «Nous pourrions aller aussi loin, avec Koke pas» », a révélé Valdano qui travaillait alors à la« Maison Blanche ».

Sa “ résurrection ”

Depuis qu’il est revenu au football après l’accouchement, Koke a grimpé d’un cran, se souvenant de ce footballeur de 2014 qui a tout utilisé. Si à l’Atlético tous les regards sont tournés vers Joao Félix, Luis Suárez ou Jan Oblak, le chiffre «6» continue de lui donner cet équilibre nécessaire au bon fonctionnement de l’équipe.

Non seulement il propose sa meilleure version avec l’Atlético, mais l’équipe nationale a encore une fois compté sur lui. La compétition au milieu de terrain de l’équipe espagnole a quitté Koke sans avoir été rappelé depuis 2018, mais lors de la dernière pause internationale, il a reçu un appel de Luis Enrique.

Le joueur de matelas a participé aux trois matchs, mais avec une mention spéciale ses performances contre les Pays-Bas et dans la victoire historique 6-0 contre l’Allemagne.

