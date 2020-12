Mis à jour le 12/05/2020 à 13:34

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicis Junior, a assuré ce samedi que le seul but du match avec lequel son équipe a remporté sur le terrain de Séville, inscrit par le gardien Bono dans son propre but, “est clairement” le sien car il a “frappé” la balle traversée par Ferland Mendy.

“Le but est le mien, bien sûr. J’ai frappé et objectif pour nous. C’est une victoire importante pour reprendre confiance face à un adversaire difficile et un terrain difficile. Nous avons gagné, ce qui est le plus important. Nous n’avons pas douté, nous savions que nous devions souffrir pour gagner le match », a déclaré Vinicius dans des déclarations à Movistar.

Le joueur madrilène a admis que son équipe “a du mal, comme tout le monde” parce que “c’est une saison différente des autres”, mais il était satisfait parce que le Real Madrid aujourd’hui “a très bien joué et maintenant nous devons continuer à travailler pour faites les choses que vous «avez» faites ici.

L’objectif controversé de Vinicius Junior

Le Real Madrid a pris les devants contre Séville à 55 ‘du match.

L’arbitre a clairement indiqué

José María Sánchez Martínez, l’arbitre qui a dirigé le match Séville-Real Madrid, a déclaré dans ses minutes que le but de l’équipe de Zinedine Zidane était un but contre son camp par le gardien marocain Yassine Bono.

Le but qui a défini le match est venu après une magnifique passe du Français Karim Benzema sur son compatriote Ferland Mendy, dont l’envoi de la gauche a été touché par le Brésilien Vinicius Jr.et le ballon, qui n’allait pas au but, a touché le gardien de but de Séville et est entré dans son but. Le rapport de l’arbitre le précise.

Les meringues ajoutaient 20 points pour grimper en 3e position. Séville – battue 4-0 par Chelsea en milieu de semaine dans leur match «Champions» – a calé en 5e position avec 16.

