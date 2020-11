Mis à jour le 11/06/2020 à 19:04

Vinicius Junior Il est arrivé en Espagne à l’été 2018, alors qu’il venait de devenir majeur. Bien qu’il ait été établi qu’il passerait au moins une saison au Real Madrid Castilla, son talent et son potentiel ne lui ont valu que six matchs. La première équipe l’attendait et à partir de là, il ne bougea plus.

La saison 2019-2020 a réussi à marquer cinq buts et a commencé petit à petit à gagner une place dans le onze de départ de Zinedine Zidane, étant dans le jeu dans plus de 15 matchs. Les choses n’ont pas changé pour ce cours, bien que les résultats n’aient pas accompagné Real Madrid et la pluie de critiques est tombée sur le Brésilien.

Malgré ses 20 ans, il prend les questions avec beaucoup de maturité au niveau qu’il a montré en début de saison. Il est clair qu’il est dans un grand club et que les critiques sont normales.

«Je pense toujours à ce que ceux qui veulent du bien pour moi, ma famille, les gens du club, les collègues qui prennent soin de moi aiment Marcelo Oui Casemiro, ils essaient toujours de m’aider et de me mettre sur la bonne voie », a-t-il déclaré à la chaîne YouTube« Desimpedidos ».

“Ce sont des choses typiques d’être dans le plus grand club du monde, quand on perd, on parle de nous et quand on gagne, c’est quelque chose de plus difficile”, a déclaré l’ancien Flamengo.

Il a également révélé que les footballeurs de l’équipe “ merengue ” ont réussi à mieux s’entendre sur et en dehors des courts. «J’ai une bonne relation avec Benzema, avec Lucas Vázquez, je parle beaucoup avec eux en dehors du terrain. Avec Modric aussi, je m’assois habituellement avec lui au déjeuner », dit-il.

