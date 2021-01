Les capitaines ont dû se lever et Casemiro il l’a fait. Le milieu de terrain brésilien est apparu environ 15 minutes après le début du match pour ouvrir le score de la Real Madrid vs. Alaves pour la date 20 de LaLiga Santander.

Après la défaite contre l’Athletic Club Bilbao pour la Super Coupe et la débâcle contre Alcoyano pour la Copa del Rey, le Real Madrid avait les yeux des critiques internationaux dessus, il a donc dû sortir pour un “ lavage d’image ”.

Contre Alavés, dès le départ, tout semblait aller vers un jour blanc. C’est pourquoi dans l’un des coups de pied de coin, Casemiro a profité de sa puissance aérienne pour marquer 1-0.

Aperçu du match

Ça a été de mauvaises nouvelles jours Real Madrid, qui a perdu mercredi en prolongation avec le modeste Alcoyano, de la troisième division, et a dit au revoir à la compétition espagnole en huitièmes de finale seulement. Et ce vendredi, le club a appris que l’entraîneur Zinedine Zidane avait été testé positif au coronavirus.

La situation en Liga n’invite pas à l’optimisme Real Madrid. Non seulement à cause de son irrégularité, une seule victoire dans les trois derniers jours -5 points sur un possible 9-, mais aussi à cause de la fermeté du leader, un Atlético de Madrid avec un avantage de sept points qui pourrait être de dix s’il remporte un match reporté pour jouer. .

Dans ce scénario, et après n’avoir pas entendu le conseil d’administration après avoir publiquement douté de sa continuité avec la catastrophe du cupcake, Zidane est arrivé au rendez-vous jusqu’à ce qu’un test soit positif. L’entraîneur français dirigera à distance et ce sera le Français David Bettoni qui prendra le commandement à un moment critique.

