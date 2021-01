Dani Ceballos, footballeur d’Arsenal, a assuré dans une interview avec Efe que les jeunes joueurs aiment Martin Odegaard et lui-même, ils ont des objectifs et des buts et ce dont ils ont besoin, c’est de «jouer régulièrement». Le joueur prêté par Real Madrid a parlé du meneur de jeu norvégien après qu’il n’a pas été convoqué pour le Copa del Rey contre Alcoyano et demandé à être cédé en l’absence de minutes.

«Je peux vous raconter ce qui m’est arrivé à Madrid. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec Martin, mais il est évident que tout joueur qui veut réussir à Madrid va saisir l’opportunité qu’il a », a déclaré Ceballos, qui a vécu une situation similaire au club blanc.

«Je ne sais pas ce que pense Martin, mais je connais le mien et je pense que lorsque vous êtes jeune et que vous avez des buts et des objectifs, ce dont vous avez besoin est de jouer régulièrement et si vous ne le faites pas, c’est comme s’il manquait quelque chose. J’imagine que c’est ce qui arrive à Martin », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Dani Ceballos a évoqué son ancien coéquipier Gareth Bale et a déclaré que la Premier League est désormais une ligue “complètement différente” et que le Gallois n’a pas une “adaptation rapide”. Et c’est que le Gallois compte à peine dans les plans de José Mourinho et la plupart de ses performances ont eu lieu en Ligue Europa.

«Le retour de Gareth a été bon pour nous deux, mais quand il était ici il y a sept ans, la ligue était complètement différente. Je pourrais vous citer le cas de Thomas (Partey) et celui de Fabinho, quand il est arrivé à Liverpool, ce sont des joueurs qui arrivent et ils savent que c’est une ligue très physique, mais quand on commence à jouer, ils se rendent compte que c’est deux fois plus physique. Il est très difficile de s’adapter rapidement et je pense que cela peut arriver à Gareth », a-t-il déclaré.

