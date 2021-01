Peut-être même Zidane n’y croit-il pas, et les fans, moins. Deux des joueurs les plus interrogés de l’équipe de Zidane, qui sont sur la rampe de départ, se sont réunis pour dépasser le Real Madrid vs. Alcoyano pour la Copa del Rey. Marcelo a aidé et Eder Militao a marqué.

À la fin de la première mi-temps, le côté gauche a mis un centre dans la surface à la sortie d’un corner, et à l’autre extrémité, l’arrière central semblait battre tout le monde par haut et terminer avec une tête, et ainsi marquer 1-0. des «blancs».

Secouant pour les deux footballeurs qui seraient sur le point de quitter Madrid. Marcelo est tenté par l’AS Monaco, tandis que Militao, qui est aujourd’hui partant en raison de la perte due à la blessure de Ramos et au COVID-19 de Nacho, veut être prêté faute de minutes.

L’aperçu de Real Madrid vs. Alcoyano

La “ Maison Blanche ” a perdu l’occasion de se battre pour le premier trophée de 2021 avec la défaite contre l’Athletic Club, qui s’est terminée en vainqueur de la Super Coupe d’Espagne. Après l’amère présentation, l’équipe dirigée par Zinedine Zidane veut tourner la page.

Justement, le sélectionneur français cherchera à être couronné pour la première fois de la Copa del Rey. Jusqu’à présent, l’entraîneur des meringues n’a pas pu atteindre la finale de la compétition, que le club a remportée pour la dernière fois en 2014 après avoir battu Barcelone.

De son côté, Alcoyano veut donner le gros coup à la concurrence. L’équipe dirigée par Vicente Parras affrontera le match au meilleur moment de la saison, puisqu’elle a accumulé six matches de championnat sans perdre et avec un excellent bilan en Coupe après avoir éliminé Laredo et Huesca.

