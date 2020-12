Mis à jour le 14/12/2020 à 11:28

Le même jour que l’affrontement entre Real Madrid et Atalanta Pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, à Bergame, les supporters du club sont plus attentifs au développement de l’histoire qui a pour protagonistes Alejandro Gómez et l’entraîneur du club Giampiero Gasperini.

‘Papu’ Gomez, capitaine de l’équipe, a été exclu par décision technique du match de Serie A contre la Fiorentina en raison d’une dure altercation avec le stratège italien. Ainsi, l’Argentin a écrit ce lundi sur Instagram que lorsqu’il partira, “la vérité sera connue” sur ce qui s’est réellement passé.

«Chers fans d’Atalanta, je vous écris ici car je n’ai aucun moyen de me défendre et de vous parler. Je voulais juste vous dire que lorsque je partirai, la vérité sera connue sur tout », a écrit le milieu de terrain à travers un article publié sur le célèbre réseau social.

«Vous me connaissez et vous savez quelle personne je suis. Je t’aime, ton capitaine », a ajouté l’attaquant, qui est resté sur le banc pendant 90 minutes lors du match du week-end remporté 3-0 contre la Fiorentina au stade Gewiss.

Gomez a eu une altercation difficile avec Gasperini il y a deux semaines à la mi-temps du match de Ligue des champions contre le Midtjylland danois, ce qui a ensuite été reconnu par l’entraîneur italien.

Après avoir signé une trêve momentanée mercredi dernier, lorsque Gómez a commencé la visite européenne à l’Ajax au cours de laquelle l’Atalanta a scellé sa deuxième qualification consécutive pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe, «Papu» a de nouveau été exclu.

«Il y a des situations qui doivent être étudiées. Cette année, après deux saisons, le rôle de «Papu», celui de joueur polyvalent, dans certains matchs a été difficile à proposer pour l’équipe. Il doit toujours y avoir confiance et disponibilité. Sinon, c’est plus difficile pour moi et pour le joueur », a assuré le DT.

