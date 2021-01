Une erreur qui coûte cher. La cravate était cassée dans le Real Madrid vs. Athletic Club de Bilbao avec une magnifique définition de Raúl García, avant le départ de Thibaut Coutois, qui ne pouvait rien faire pour arrêter le tir de son adversaire et éviter le 1-0 en faveur de l’équipe basque.

Dani García a profité d’un échec au départ de Lucas Vázquez pour récupérer le ballon au profit de son équipe et assister l’attaquant du peloton rayé, qui n’a pas manqué le main dans la main avec le gardien merengue pour donner la première joie à ses coéquipiers à Malaga.

Real Madrid et Athletic Club Bilbao Ils se battent pour la dernière place de la grande finale de la Super Coupe d’Espagne, où le FC Barcelone de Lionel Messi attend déjà, après avoir battu la Real Sociedad aux tirs au but dans un engagement vibrant et émotionnel jusqu’au bout.

Real Madrid vs. Athletic Club: l’aperçu

Zinedine Zidane, entraîneur de la Real Madrid, a affirmé qu’il voit ses joueurs “préparés” à remporter le premier titre de la saison, la Super Coupe d’Espagne, dans laquelle ils entrent en scène face à l’Athletic Club, dont il prévient qu’il “les fera beaucoup courir et se battre” pour accéder à la finale.

Le Real Madrid arrive avec des critiques lors de la réunion après un nouveau revers de championnat avec leur match nul et vierge à El Sadar le dernier jour. Pour Zidane, cette Super Coupe d’Espagne n’a rien à voir avec celle de l’année dernière qui a servi de coup de pouce à son équipe en remportant le titre et il voit l’irrégularité des résultats comme normale.

Il Club athlétique Il affronte la Super Coupe, la cinquième qu’il dispute et dans laquelle il cherche son troisième titre, comme premier grand défi de Marcelino. L’entraîneur est arrivé il y a à peine dix jours pour remplacer Gaizka Garitano et n’a dirigé qu’un match. C’est la défaite à San Mamés contre un Barcelone qui a retracé le brillant départ de Bilbao et le 1-0.

