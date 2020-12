Horaires et canaux | Real Madrid et Athletic Club Bilbao EN DIRECT ils jouent via SKY Sports, ESPN 2 et Movistar: LIVE ONLINE TV, ils s’affronteront à 4 heures de l’après-midi ce mardi 15 décembre, à la date 19 (journée avancée par la Super Coupe d’Espagne) du LaLiga Santander au stade Alfredo di Stéfano. Après une semaine tendue qui s’est terminée par les victoires face au Borussia Monchengladbach, en Ligue des champions, et à l’Atlético de Madrid, au championnat local, l’équipe dirigée par Zinedine Zidane doit ratifier le bon moment.

Le Brésilien Casemiro, limogé pour cause de suspension, est la principale nouveauté dans la liste des vingt convoqués par Zinedine Zidane pour le match de ce mardi contre l’Athletic par rapport à ceux mentionnés pour le derby contre l’Atlético de Madrid, dans un Real Madrid qui ne peut pas ont Eden Hazard, Martin Odegaard, Luka Jovic et Mariano Díaz en raison d’une blessure.

Casemiro ne pourra pas disputer ce début de match du dix-neuvième tour car il doit purger un penalty pour avoir accumulé des avertissements après avoir reçu le carton jaune contre l’Atlético. Le Belge Eden Hazard, le Norvégien Martin Odegaard, le Serbe Luka Jovic et l’Espagnol-dominicain Mariano Díaz ne sont toujours pas engagés pour des raisons physiques.

Real Madrid vs. Athletic Club: horaires et chaînes de télévision

Mexique – 15h00 – SKY Sports

Pérou – 16h00 – ESPN 2

Colombie – 16h00 – ESPN 2

Équateur – 16h00 – ESPN 2

Argentine – 18h00 – ESPN 2

Chili – 18h00 – ESPN 2

Uruguay – 18h00 – ESPN 2

Espagne – 22h00 – Movistar LaLiga

Real Madrid vs. Athletic Club LIVE: grand jeu via ESPN 2 pour LaLiga Santander 2020

L’équipe de merengue, après avoir battu l’Atlético 2-0 samedi dans le derby de Madrid, n’est qu’à trois points des Basques et des rojiblancos, respectivement leader et deuxième, à égalité à 26 points.

Une victoire les mettrait pleinement dans la lutte pour la première place et permettrait de sortir définitivement d’une crise qui menaçait même la stabilité de Zinedine Zidane à la tête du banc merengue.

Trois victoires prestigieuses en une semaine contre Séville et l’Atlético en Ligue et contre le Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions ont rendu le sourire aux merengues, désormais engagés dans une dynamique gagnante qu’ils vont tenter de poursuivre face à l’Athletic.

“C’est une bonne semaine, avec trois très bons matchs, je suis content pour les joueurs”, a déclaré Zidane samedi, avant d’ajouter que “maintenant il faut continuer, profiter” du bon moment.

Devant sera un Athlétique qui, samedi, ne pouvait faire match nul 2-2 avec Valence, enchaînant leur troisième match consécutif sans connaître la victoire.

L’équipe basque est en 12e position, 12 points derrière les leaders, donc marquer au stade Alfredo Di Stéfano, domicile du Real Madrid alors qu’il n’y a pas de public dans les stades, serait un pas vers le rapprochement des positions européennes.

La rencontre, initialement prévue pour le week-end des 19 et 20 janvier, est reportée du fait que les équipes Merengue et Basque disputent la Super Coupe d’Espagne cette semaine-là.

