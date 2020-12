Mis à jour le 12/12/2020 à 09:47

Erling Haaland est devenu l’un des footballeurs les plus importants de Borussia Dortmund pour la contribution au score et l’influence sur l’infraction. En ce moment, l’attaquant se remet d’une blessure qui l’empêchera de jouer jusqu’en janvier 2021. Pendant ce temps, Alf-Inge Haaland, son père, parle de ce qui pourrait arriver à l’attaquant à l’avenir.

Pour l’instant, l’attaquant de 20 ans est à l’aise en Allemagne, mais aucune possibilité ne peut être exclue plus tard. «Il est très heureux là-bas maintenant, mais Erling aime les défis et dans le football, on ne sait jamais à l’avance ce que l’avenir nous réserve. Nous verrons … », a déclaré Alf-Inge dans une interview au journal italien Tuttosport.

Puis le père a révélé qui étaient les idoles sportives de la jeune star. «En fait, il aimait les attaquants qui ont marqué beaucoup de buts, deux en particulier: Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Il avait également un faible pour Mario Balotelli de ses années à Manchester City », a-t-il déclaré.

Bien que, comme chaque enfant, Erling Haaland il avait aussi un super-héros: Robin des Bois. Même le «9» a une anecdote avec le célèbre personnage. «Je me souviens qu’une fois que nous sommes allés nous promener ensemble dans la forêt de Sherwood, la« cachette »du légendaire archer qui est introuvable», a déclaré Alf-Inge.

À un autre moment de la conversation, le père du buteur norvégien a également commenté ses résultats à l’école, sa matière préférée, un passe-temps et sa relation étroite avec le sport en raison des activités que ses parents pratiquaient.

«Depuis que je suis petit, je n’ai pensé qu’au sport. Après tout, il est né dans une famille où son père était footballeur et sa mère championne d’heptathlon. Il ne s’est jamais arrêté, il a pratiqué un peu de tout: l’athlétisme, le tennis, le golf et bien sûr le football, sa plus grande passion. Il n’était ni le meilleur ni le pire à l’école, il a voyagé à moitié. Le sujet préféré d’Erling était la géographie. Parmi ses passe-temps, il avait aussi la cuisine. Croyez-moi: c’est un grand chef », a-t-il révélé.

