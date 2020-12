Mis à jour le 12/12/2020 à 07:22

Il Alfredo Di Stéfano accueillera une autre édition de Derby de Madrid quand les plus grandes équipes de la capitale espagnole font face à cela Samedi 12 à 15 h (Heure péruvienne), jeu que vous pouvez voir en direct grâce au signal de ESPN 2. Il Real Madrid, avec Fede Valverde et Dani Carvajal récupérés, ils recevront le leader de la Liga, le Athlète de Madrid par Luis Suárez. Une rencontre qui promet.

En revanche, ceux de Zidane Ils auront à nouveau la présence du milieu de terrain Fede Valverde et de l’arrière droit Dani Carvajal après avoir terminé la dernière séance d’entraînement avec ses coéquipiers. Les absences d’Eden Hazard, Martin Odegaard, Mariano Díaz et Luka Jovic pour cause de blessure restent les grandes préoccupations du sélectionneur franco-algérien.

Simeone, en revanche, a un très bon parcours dans le championnat espagnol: 26 matchs sans connaître les défaites. Le classement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions motive également le «Cholo». Ce sont de très bons chiffres pour les «Colchoneros» malgré le fait de ne pas pouvoir compter sur Diego Costa et José María Giménez, blessés sur blessure.

En fait, la dernière fois que l’Atlético a été battu en Liga n’était rien de moins que leur dernier match contre le Real Madrid. C’est grâce au but de Karim Benzema à 56 ‘que le Les ‘Blancs’ ont gagné 1-0 ce 1er février et avec les «Blancos» des locaux du Santiago Bernabéu. Même ainsi, les 6 derniers résultats favorisent ceux de «Cholo» avec 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite contre ceux de «Zizou». N’oubliez pas que si vous souhaitez revoir les prochains matchs de ces deux équipes vous pouvez entrer resultsganagol.pe.

