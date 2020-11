le FC Barcelona C’est la meilleure équipe espagnole de football du 21e siècle en raison de ses résultats dans toutes les compétitions, bien que le Real Madrid Il l’a surpassé aux titres en Europe, selon une étude du Centre espagnol de recherche, d’histoire et de statistiques du football (CIH.).

Le travail, préparé par le chercheur de football, José del Olmo, analyse l’évolution de la performance des équipes espagnoles entre les saisons 2000-2001 et 2019-2020 après avoir établi des échelles qui affectent les résultats des matchs et cette place derrière du club catalan en deuxième position face au Real Madrid.

Pour déterminer les mérites, Del Olmo partage les critères de la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS), qui est chargée de décerner chaque année le prix du meilleur club du monde par année civile.

Entre autres variables de qualification, en Ligue des champions, en Super Coupe d’Europe et en Coupe du monde des clubs, les équipes peuvent atteindre, selon cette échelle, jusqu’à neuf points pour la victoire et trois pour un match nul. Les résultats des compétitions européennes, de la Ligue ou de la Coupe du Roi sont également valorisés, de sorte que pour atteindre une bonne position le nombre de matchs joués et gagnés influence largement le nombre de matchs gagnés, plus que les titres obtenus.

Barcelone mène le classement avec 3465 points, suivi du Real Madrid (3347) et Athlète de Madrid (2149), qui est troisième malgré le fait que cette équipe madrilène ait disputé plus d’une campagne cette période en deuxième division.

Ils sont suivis de Valence (2139), Séville (1992), Villarreal (1648), Athletic Club (1405), Deportivo de La Coruña (1395), Celta (1164), Espanyol (1144), Betis (1137), Real Sociedad (1108) ), Malaga (1 035), Getafe (1 028) et Majorque (1 009), qui complètent la liste des quinze clubs qui dépassent le millier de points dans cette échelle établie par le CIH..

En ce sens, Del Olmo, a déclaré à . que le plus remarquable est la grande trajectoire de Villarreal, un club qui au début du siècle était un parvenu en première division et qui a réussi à se positionner, malgré avoir joué un an en deuxième division, devant les clubs avec plus de tradition historique.

L’ouvrage précise également le classement par compétitions et dans la Ligue les trois meilleurs sont Barcelone, le Real Madrid et Valence et dans la Copa del Rey, Barcelone, Séville et le Real Madrid.

En Ligue des champions, le meilleur est le Real Madrid, devant Barcelone et l’Atlético de Madrid, tandis que Barcelone mène le classement en termes de nombre mondial de titres obtenus avec 34, devant le Real Madrid, avec 29.

Avec des informations d'.

