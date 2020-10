Le Real Madrid a sauvé un point avec un match nul 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach, au deuxième tour de la Ligue des champions. L’équipe de merengue a fait plus de cœur que de bon football dans les dernières minutes du match et cela a suffi pour marquer deux buts dans les 10 dernières minutes.

L’équipe merengue a voulu être le protagoniste dès la première minute du match et avec Kroos et Valverde ils ont pris les rênes et le rythme du match.

Mais les Allemands avaient des armes offensives puissantes et avec Marcus Thuram et Alassane Plea, il cherchait des contre-attaques rapides qui manquaient de la dernière touche, mais il était déjà évident qu’elles pouvaient générer du danger.

Les joueurs les plus offensifs pèsent peu au Real Madrid. Benzema, Vinicuis Jr et Marco Asensio n’ont généré aucun danger dans le but de Yan Sommer.

Le plus clair pour le Real Madrid est venu des pieds de Kroos, qui a permis au gardien de Mönchengladbach de s’étirer dans toute sa splendeur à 29 ans.

A 33 minutes, le premier but du Borussia. Avec une défense avancée, Marcus Thuram a attaqué le dos de Lucas Vásquez et atteint un espace vide pour marquer le 1-0.

Le Real Madrid n’a pas pu trouver le chemin et a dû se reposer avec le score contre, beaucoup de possession de balle, mais peu d’options de buts claires.

La seconde mi-temps à peine commencée, Marco Asensio a secoué le but d’un tir sur le poteau et un autre qui est allé très près du but, mais le but n’était pas encore arrivé.

Le Real Madrid a fait pression, mais en défense, il a laissé d’immenses espaces que Mönchengladbach a su exploiter. À 58 minutes, il y a eu un tir très fort que Courtois n’a pas pu contenir, a rebondi et Marcos Thuram était alerte pour marquer.

Cet objectif a abaissé les esprits du Real Madrid. Zidane voulait garder la confiance dans son équipe, mais il n’y avait personne pour réagir. Pour changer de visage, Hazard, qui est revenu après 81 jours sans jouer, et Modric sont entrés.

Le Borussia a répondu en apportant également des changements dans lesquels ils ont fait ressortir leurs puissants attaquants comme Plea et Thuram. Cela l’a amené à se tenir très proche de son objectif et le Real Madrid a été encouragé à passer à l’attaque.

Pour les dernières minutes, Sergio Ramos était déjà un avant de plus sur le terrain et a mis la pression.

C’est ainsi que le premier Real Madrid est arrivé à 87 ans. Valverde est monté sur la droite, est passé au deuxième poteau et Casemiro a semblé le ramener au centre, où Benzema est apparu et a marqué 2-1.

Le Real Madrid a continué d’attaquer et la présence de Sergio Ramos dans la zone a aidé. Modric passa de la droite, le capitaine merengue se dirigea vers le centre et Casemiro y apparut pour marquer le 2-2 qui sauva la partie.

Avec ce résultat, le Real Madrid est le dernier de son groupe avec un point, tandis que le Shakhtar est premier avec quatre points, le Borussia Mönchengladbach est deuxième avec deux et l’Inter est troisième avec également deux points.