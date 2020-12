Peu de temps après le match entre Real Madrid et Grenade, valable pour le date 15 de LaLiga Santander, les fans de l’équipe blanche ont été surpris lorsque le nom de l’un des joueurs que Zinedine Zidane ne veut plus voir dans son équipe a été révélé. Il s’agit de Eder Militao.

Selon le portail espagnol «Don Balon», le défenseur central brésilien n’aime plus le DT français. Malgré le fait qu’il ait reçu de nombreuses opportunités, l’ancien footballeur de Porto n’a pas su se consolider au cours des presque deux saisons qu’il a passées à Valdebebas.

Dans ce sens, Zidane chercherait la vente ou le transfert de Militao sur le marché des transferts d’hiver. Avec Sergio Ramos et Raphael Varane comme incontestés, le Brésilien, arrivé au Real Madrid en 2019, a peu de chances de jouer. Même Nacho Fernández serait en tête.

Militao est venu au Real Madrid de Porto. (Photo: Agences)

«’Zizou’ n’est pas entré par les yeux depuis le premier jour, et maintenant il lui a montré la porte de sortie et lui a recommandé de faire ses valises. Sergio Ramos, malgré ses 34 ans, est en grande forme et continue d’être essentiel. Raphaël Varane, pour sa part, a baissé ses prestations, mais pas même et donc l’ex de Sao Paulo et Porto, qu’ils ont comparé à Pepe, a profité de l’occasion », a publié la source.

Jusqu’à présent cette saison, Eder Militao n’a débuté que deux fois: une fois en Liga contre Huesca et un autre en Ligue des champions contre le Shakhtar. Le Brésilien a totalisé 224 minutes de jeu en 2020-2021.

Il faut rappeler que ces derniers mois, Eder Militao a sonné en Serie A. En Italie, l’équipe intéressée par son prêt serait l’Inter Milan. Conte cherche à renforcer l’arrière et le Brésilien rencontre le profil.

