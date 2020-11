Mis à jour le 23/11/2020 à 18:55

Real Madrid se rendra à Milan ce mardi pour affronter la Inter pour la Ligue des champions sans le Français Karim Benzema, qui ne s’est pas encore remis d’une surcharge musculaire et ratera le match pour la quatrième journée du groupe B du tournoi européen. Cependant, la bonne nouvelle pour Zidane est qu’il aura Casemiro.

Dans l’équipe de merengue qui arrive en Italie, il y aura le milieu de terrain brésilien, qui après avoir passé la quarantaine pour covid-19 a été testé négatif lors des derniers tests de coronavirus.

Zinedine Zidane, entraîneur de l’équipe madrilène, a convoqué 21 joueurs pour le match qui se jouera mercredi au stade Giuseppe Meazza à partir de 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne).

📋✅ Voici les 21 joueurs appelés pour affronter @Inter_es! @CodereApuestas | #RMUCL pic.twitter.com/daDjy6gftX – Real Madrid CF (@realmadrid) 23 novembre 2020

La liste est composée des gardiens Courtois, Lunin et Altube; les défenseurs Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy et Víctor Chust; les milieux de terrain Kroos, Modrić, Casemiro, Ødegaard et Isco; et les attaquants Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Mariano, Rodrygo et Hugo Duro.

Le Real Madrid a terminé sa première séance d’entraînement lundi avant de se rendre à l’Inter en Ligue des champions dans deux jours, au cours d’une séance au cours de laquelle le Français Karim Bemzema s’est entraîné seul à l’intérieur et à l’extérieur des installations de Valdebebas.

La récupération de l’attaquant français, qui s’est terminé sur des problèmes musculaires lors du match contre Valence le 8 novembre et n’a pas joué contre Villarreal samedi dernier, a été la clé pour un Real Madrid en proie à des pertes.

Le Real Madrid est troisième de son groupe après avoir inscrit 4 points, avec deux devant l’Inter, derrière le Shakhtar Donetsk de l’Ukraine qui se rendra le 1er décembre et deux de l’Allemand Mönchengladbach, avec qui ils clôtureront cette phase le 9 à domicile. .

