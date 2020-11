Le Real Madrid a réalisé un triomphe important en phase de groupes de la Ligue des champions en battant l’Inter 3-2. Les buts étaient de Benzema, Ramos et Vinicius.

Le premier but du match était après 25 minutes. La pression du Real Madrid a eu un bon effet car ils voulaient jouer avec Handanovic, mais Benzema anticipait, volait le ballon et marquait le premier but du match.

Sergio Ramos est apparu huit minutes plus tard pour frapper un excellent corner de Toni Kroos et ainsi porter le score à 2-0. De plus, c’était l’objectif 1100 du défenseur espagnol avec le maillot merengue.

Mais l’Inter a réagi rapidement et avec un but de Lautaro Martínez, il a marqué la remise 35 minutes après le début du match. un but qui a apporté la tranquillité à l’équipe d’Antonio Conte, qui n’est pas allée se reposer si décontenancée.

Dans la partie complémentaire, le Real Madrid a perdu possession du ballon et est entré dans son but. Les milieux de terrain ont cherché à couper le jeu, mais l’Inter était plus connecté et a dépassé les obstacles des meringues.

Zidane a voulu profiter du jeu des groupes avec l’entrée de Vinicius Jr et Rodrygo à la place de Hazard et Asensio

Mais le but sur les ailes est venu pour l’Inter. Mendy a perdu un ballon au milieu de terrain et l’attaque était armée à droite qui s’est terminée par un centre par Lautaro à gauche et là Perisic a frappé pour condamner le 2-2 à 68 minutes.

L’Inter avait le contrôle du ballon et le Real Madrid, bien qu’il soit le local, n’était pas si protagoniste du match. Cependant, les changements ont fait leur travail pour le merengue parce que Vinicius les a tous pris de la gauche avec une grande vitesse, puis a envoyé une passe sur l’herbe que Rodrygo a frappée pour célébrer le 3-2.

Avec cet objectif, il y avait la tranquillité d’esprit pour le Real Madrid, qui n’a pas réussi à être supérieur à l’Inter, mais il a réussi trois points très importants pour se hisser à la troisième place du groupe, tandis que l’Inter est resté dernier du groupe.