Mis à jour le 11/08/2020 à 15:55

le Valence tracé le tous deux de Karim Benzema à Mestalla avec deux buts avec l’intervention du VAR avant la pause, un penalty inscrit par Carlos Soler répété après l’échec de la position de Lucas Vázquez et un but contre son camp Raphael Varane.

le Real Madrid Il a pris la tête à la 23e minute après deux avertissements de Luka Modric et une tête de Benzema. Le Français, sur une séquence de but à la Mestalla, a marqué le premier but du match avec une main droite du bord.

Valence a réagi avec la caste et d’un centre de Gayá de la gauche est venu la cravate par une main de Lucas Vázquez. Soler a raté le penalty et le VAR a ordonné qu’il soit répété par l’entrée dans la zone de Lucas.

Dans les dernières mesures du premier acte, le retour est survenu lorsque Varane a dégagé un centre latéral au-dessus de son but et n’a pas frappé la tentative de dégagement. Le VAR a vu que lorsque Courtois a retiré le ballon, il était déjà dans son but. La première partie a duré jusqu’à la minute 50.

#ValenciaRealMadrid 🦇⚪ ⚽ 2-1 | ⌚ 45 ‘GOOOOOOLLL GOAL GOAL GOAL OF VALENCIA CF @RealMadrid marque sur son propre but et @valenciacf avance sur le tableau de bord 💪 #AmuntValencia 🖤 pic.twitter.com/Sg761envcq – Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) 8 novembre 2020

