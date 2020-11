Mis à jour le 11/08/2020 à 07:56

Perte sensible aux heures du duel à Mestalla par date 9 de LaLiga Santander entre Real Madrid et Valence. Le gardien de but de l’équipe «che» Jasper Cillessen, souffre d’une blessure musculaire et est en sécurité pour le match de ce dimanche, l’équipe de Zinedine Zidane chante, comme l’a confirmé le club lui-même.

Le gardien de but international néerlandais, selon Valence dans un bref communiqué, “a subi une blessure au muscle droit antérieur du quadriceps de sa jambe droite à l’entraînement vendredi”.

Le rapport ne détaille pas le degré de blessure ou le temps de récupération dont disposera le gardien de but, mais indique qu ‘«il sera malade avec l’équipe jusqu’à son rétablissement complet».

LA PRÉCÉDENTE

Zidane ne pourra pas compter sur Eden Hazard, contraint d’annuler le match du Real Madrid à Mestalla, ainsi que pour les matches de l’équipe nationale belge, après son positif pour le coronavirus; comme Casimiro, également infecté.

L’entraîneur français peut compter sur Martin Odegaard, qui s’est déjà remis de sa blessure au droit soléaire.

Pour sa part, entraîneur de la Valence, Javi grace, tentera de s’imposer à l’équipe madrilène pour la première fois après s’être vu à six reprises.

L’équilibre de l’entraîneur navarrais contre les Blancs a été de trois défaites et trois nuls avec douze buts contre et seulement cinq en faveur.

