Zinedine Zidane ne comptera pas pour l’affrontement d’aujourd’hui entre Real Madrid vs Valence avec Eden Hazard et Casemiro. Cependant, le manque du Belge est «facile» à remplacer, ou en tout cas, les «blancs» savent marcher sans le «Duke», qui a été plus éloigné du terrain en raison d’une blessure. Cependant, il n’en va pas de même avec le Brésilien, qui à chaque fois qu’il a manqué un rendez-vous, la «Maison Blanche» a souffert.

Dans ce cours, Casemiro n’a pas été partant en deux matchs, contre la Real Sociedad et Cádiz, et Madrid n’a gagné ni l’un ni l’autre: ils ont fait match nul à Anoeta sans but et ont chuté 0-1 contre l’équipe de Cadiz à Valdebebas.

L’année dernière, 2019-20, le Brésilien a raté cinq matchs et le Real Madrid l’a terminé avec deux victoires, deux nuls et une défaite.

Le milieu de terrain n’était pas non plus présent, pas de minute, lors de l’élimination de la Coupe de Madrid contre la Real Sociedad au Bernabéu (3-4).

Alors qu’en 2018-19, Casemiro a raté 14 matchs et Madrid a perdu dans quatre d’entre eux; en 2017-2018, 14 autres absences, avec huit victoires, quatre nuls et deux défaites; et en 2016-17, 18 matchs sans le Brésilien, avec 12 victoires et six nuls.

LA PRÉCÉDENTE

Zidane ne pourra pas compter sur Eden Hazard, contraint d’annuler le match du Real Madrid à Mestalla, ainsi que pour les matches de l’équipe nationale belge, après son positif pour le coronavirus; comme Casimiro, également infecté.

L’entraîneur français peut compter sur Martin Odegaard, qui s’est déjà remis de sa blessure au droit soléaire.

Pour sa part, entraîneur de la Valence, Javi grace, tentera de s’imposer à l’équipe madrilène pour la première fois après s’être vu à six reprises.

L’équilibre de l’entraîneur navarrais contre les Blancs a été de trois défaites et trois nuls avec douze buts contre et seulement cinq en faveur.

