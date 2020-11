Real Madrid contre Villarreal Ils affrontent (LIVE | LIVE | ONLINE) par le signal de DirecTV Sports, Sky Sports et Movistar LaLiga. Connaître les horaires et les chaînes TV du jeu pour la date 10 du LaLiga Santander 2020. Suivez la transmission et la narration de l’engagement à partir de 10h15 du matin (heure péruvienne). Regardez les principaux incidents par minute sur le site de Depor.com. Soyez également accro aux profils de médias sociaux des équipes de Madrid et de Villareal.

Le Real Madrid vient de connaître une dure défaite 4-1 contre Valence, ce qui le place à la quatrième place du classement avec 16 points. Alors que Villarreal a battu Getafe 3-1 et avec 18 points est le gardien du leader de la Real Sociedad. Nous avons un super match dans le vieux Madrigal.

Real Madrid vs. Villarreal: date, horaires et chaînes de LaLiga Santander

Espagne | 11/21 | 16:15 | Movistar LaLiga

Iles Canaries | 11/21 | 15:15 | Movistar LaLiga

Pérou | 11/21 | 10:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Colombie | 11/21 | 10:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Equateur | 11/21 | 10:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Argentine | 11/21 | 12:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Chili | 11/21 | 12:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Uruguay | 11/21 | 12:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

En avant-première du match de Liga, Zidane s’est plaint du grand nombre de matches auxquels les footballeurs sont confrontés, tant dans leurs clubs que dans leurs équipes nationales, assurant lors d’une conférence de presse qu ‘”il est trop” de penser “à la santé des joueurs”. et s’est révélé “inquiet” à ce sujet “.

«Je ne vais pas entrer dans ce débat. Ce que je peux vous dire, parce que je le vois, c’est que le calendrier est trop. En fin de compte, je pense à la santé des joueurs, rien de plus, quand nous avons tous les jeux que nous avons et qu’ils ne s’arrêtent jamais. Je ne parle pas seulement de mes joueurs, je parle de plus d’équipes. Je suis inquiet. Je ne vais pas m’impliquer, je vais vous dire ce que je pense, mais au final ce sont les gens qui sont là et qui font le calendrier, mais je m’inquiète pour ça et pour tous les jeux que nous avons », a-t-il déclaré.

“C’est très difficile. Cela va être difficile jusqu’à la fin. Nous ne cherchons pas d’excuses, c’est la réalité, c’est ce que nous vivons. Tout est un peu bizarre et tous les matchs sont un peu différents, mais cela ne change pas. Le calendrier est le suivant et nous devons jouer les matchs et essayer de gagner tous les matchs auxquels nous jouons, sachant que chaque match est difficile », a-t-il déclaré.

Après une pause en équipe nationale au cours de laquelle la majorité des équipes nationales ont disputé trois matchs, le Real Madrid affrontera 10 matchs sur une période de 39 jours avant la fin de l’année. Un nombre élevé de rencontres qui fait, selon Zidane, difficile d’atteindre une forme optimale d’ici la fin de la saison.

«Pour le moment, cela ne peut pas être fait parce que le calendrier est ce qu’il est. Non seulement l’entraînement, la récupération est important et nous n’avons pas le temps, mais c’est la réalité. Nous devons supporter ce que c’est, la situation est la suivante et nous allons l’accomplir. Je voulais en parler aujourd’hui et je le fais », a-t-il analysé.

