Zinedine Zidane il a minimisé les propos de Karim Benzema à Ferland Mendy à la mi-temps contre le Borussia Mönchengladbach, pointant du doigt le Brésilien Vinicius et lui disant de ne pas passer le ballon, ce qui “s’est toujours produit” selon l’entraîneur du Real Madrid et cela lui est même arrivé en tant que joueur.

Zidane a confirmé qu’après la révélation de la conversation dans le tunnel des vestiaires, Benzema s’est entretenu avec Vinicius jeudi et a clarifié ses propos. «C’est clair, le plus important est que les joueurs se sont parlé et que rien ne se passe. Cela s’est toujours produit sur le terrain où beaucoup de choses se disent et puis ça reste là », a déclaré le DT.

Le Français, qui a brillé à la Juventus et au Real Madrid, a avoué qu’il devait vivre une situation similaire à celle vécue par ses joueurs.

“Vous pouvez dire quelque chose à votre partenaire en «chaud». Ça m’est arrivé et pas seulement à moi à un autre, mais un autre à moi aussi», A révélé l’entraîneur français en riant.

La situation extrême en Ligue des champions et une “ finale ” inattendue, au premier changement, contre l’Inter Milan entraînent le retour forcé de Zinedine Zidane au rotations contre Huesca, malgré le fait qu’ils n’ont pas travaillé contre Cadix et le Shakhtar, et un examen des joueurs qui font la une des journaux tels que Marcelo, Isco Alarcón et Eden Hazard.

Le Real Madrid s’est levé dans un match qui marque toujours, le classique dans un Camp Nou qu’est le jardin de Zidane, mais il n’a pas confirmé sa réaction en Ligue des champions. Le bon match n’a pas eu la récompense attendue en Allemagne et le nul contre le Borussia Mönchengladbach le laisse dans une situation limite.

