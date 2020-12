Il l’avait prêt et disponible sur le banc, mais préférait le réserver. C’est plus, danger édénique il ne sortit pas ou ne se réchauffa pratiquement pas dans ce qui fut le triomphe de la Real Madrid sur Grenade à Di Stéfano, ce mercredi pour la 15e date de LaLiga Santander, par 2 à 0. Zinedine Zidane a analysé le triomphe de son équipe et a expliqué pourquoi il n’avait pas choisi de continuer à donner une pause au milieu de terrain belge.

“Je n’ai pas jugé bon. C’était un match compliqué et difficile, c’est tout. Il faut faire les choses dans le moment et je ne voulais pas mettre Eden. D’accord mais c’est tout. Petit à petit il entrera avec l’équipe», A déclaré Zidane.

L’entraîneur français a également déclaré que ses joueurs, après avoir subi des «critiques» après avoir perdu consécutivement face à Alavés et au Shakhtar, méritent de «profiter» du bon temps de leur équipe.

«La clé est le travail. Les joueurs savent qu’il y a des moments difficiles. Nous avons continué à bien travailler, à préparer les matchs tous ensemble. C’est ce que vous devez toujours faire. Nous perdrons à nouveau, c’est inévitable. Pour l’instant, nous allons profiter et être heureux des six victoires, ce qui n’est pas facile. Je suis content pour les joueurs. Ils ont enduré les critiques et maintenant nous devons en profiter », a-t-il expliqué.

La série

Zidane a déclaré que toute l’équipe était “heureuse” après les six victoires consécutives de son équipe et a remercié ses hommes pour l’effort qu’ils ont accompli tout au long du mois de décembre. «Maintenant, reposez-vous et retournez au travail», dit-il.

Quelques rotations

Interrogé par les quelques rotations du Real Madrid lors des six derniers matches, il était agacé de devoir répondre à la même question ces dernières 48 heures: «C’est impressionnant. Toujours la même chose. Je répondrai la même chose. C’est ponctuel, l’équipe travaille et nous aurons tout le monde. Mais rien ne se passe, demandez-vous (le journaliste) et je réponds ».

