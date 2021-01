Le “putain” tournoi pour les “blancs” et surtout pour les Français. L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, se voit toujours refuser en Copa del Rey après l’élimination de son équipe ce mercredi en huitièmes de finale aux mains d’Alcoyano, une deuxième équipe B, et continuera sans savoir ce que c’est de gagner le tournoi «KO».

Il ne l’a pas gagné en tant que joueur et n’a pas encore pu le faire en tant qu’entraîneur. En fait, son parcours en Coupe depuis qu’il a dirigé le Real Madrid est vraiment négatif. En fait, c’est un équilibre général, puisque l’équipe blanche n’a remporté que deux titres de coupe au cours des 27 dernières années (2011 et 2014).

Lors de la première saison de Zidane sur le banc du Real Madrid, 2016/17, les meringues ont été éliminées en quarts de finale contre le Celta de Vigo; et un an plus tard, ils ont également dit au revoir à la compétition quart de finale contre Leganés. A cette occasion, ayant même gagné au match aller à l’extérieur et s’inclinant au Santiago Bernabéu.

C’était la première fois que cela se produisait dans l’histoire de l’équipe blanche, qui ne pouvait pas changer de visage dans la Coupe de la saison suivante, dans laquelle elle était impliquée dans le controversé “ Cheryshev ” en raison du mauvais alignement qui a donné la passe à Cadix. . À cette occasion, ce n’était pas Zidane, mais Rafa Benítez qui était sur le banc.

Un an plus tard, ce n’était pas non plus sa tâche car «Zizou» continue de sortir du club et c’est Santiago Solari, qui a pu emmener le Real Madrid en demi-finale.

L’an dernier, avec les Français comme chef d’orchestre, Madrid a fait ses adieux à la Coupe en quarts de finale contre la Real Sociedad dans un match nul (3-4).

Ce mercredi la malédiction de Zidane avec la Copa del Rey a été prolongée, donnant vie à Alcoyano qui devient la deuxième équipe de la deuxième B, après Navalcarnero, qui disputera les huitièmes de finale. L’équipe blanche est la huitième «Première» à tomber éliminée en Coupe.

