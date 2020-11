Mis à jour le 11/09/2020 à 18:07

le Real Madrid il continue avec une campagne assez irrégulière entre la Liga et la Ligue des champions. L’actuel champion d’Espagne n’a pas fini de cailler et dimanche, il a remporté une dure victoire par 4 à 1 contre Valence à Mestalla. Les projecteurs pointaient vers Zinedine Zidane, qui dans le vestiaire a vécu son propre «jeu» avec ses élèves.

Selon ‘Deportes Cuatro’, il y avait une tension dans le vestiaire ‘blanc’, dans lequel l’entraîneur français a fini par parler à ses joueurs et s’est excusé un par un pour la défaite, supposant sa mauvaise approche.

“Nous avons bien commencé le match, la première demi-heure a été bonne, nous avons marqué, après le match nul, tout nous est arrivé aujourd’hui”, a-t-il déclaré à Movistar Plus, après le match à Mestalla, où Madrid a écopé de trois pénalités.

«La faute est à moi car je suis l’entraîneur, je dois trouver la solution. Jouer la première demi-heure puis puisque l’égalité a changé la donne, dernièrement ça nous est arrivé plusieurs fois et je n’aime pas“Il ajouta.

Deuxième chute

le Real Madrid Il a concédé ce dimanche une dure victoire lors de sa visite à Mestalla, où Valence a clairement gagné 4-1, soutenu par trois pénalités et un but contre son camp pour prendre trois points très précieux contre un rival trop faible dans le deux domaines.

L’équipe madrilène a ajouté sa deuxième défaite en LaLiga Santander pour tomber à la quatrième place et ne pas suivre dans le sillage de la Real Sociedad, et a clairement indiqué que leurs sentiments n’étaient toujours pas excessivement positifs, en particulier derrière où ils ont perdu cette solidité qui leur a permis de le faire. vaut un «coup» qui ne semble pas non plus passer par son meilleur moment.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE