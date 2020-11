Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, lors de la conférence de presse précédant le match de ce samedi contre Villarreal, a souligné qu’il espérait que “la situation du club avec Sergio Ramos”, concernant son renouvellement, “sera rapidement réglée pour le bien. de tous”.

«Il est notre capitaine, nous le voulons toujours avec nous, toujours; pour ce qu’il est, pour ce qu’il transmet, nous connaissons son importance. J’espère que la situation du club et de Sergio sera rapidement réglée pour le bien de tous, et le mien en tant qu’entraîneur », a déclaré le sélectionneur français.

Ramos a subi, lors de la victoire de l’Espagne 6-0 contre l’Allemagne, une blessure aux ischio-jambiers qui le maintiendra à l’écart du terrain pendant environ 10 jours, étant faible contre Villarreal, lors du match transcendantal des “ Champions ” contre lui. Inter Milan et contre Alavés.

«Tout joueur blessé est une mauvaise nouvelle, mais c’est tout. Aujourd’hui est un autre jour, on sait que Sergio ne sera pas là, on veut qu’il se remette rapidement. Rafa (Varane) va être là et les autres aussi. Quand on voit les joueurs se blesser, c’est la pire des nouvelles pour un entraîneur », a-t-il commenté la situation de l’équipe.

Zidane, de même, a critiqué le calendrier auquel le football doit faire face, le classant comme “trop”, mais malgré cela, il a assuré que Ramos, à 34 ans, n’a pas à renoncer à jouer avec l’équipe espagnole pour doser.

“Non je ne crois pas. Il n’y a rien à voir. Ce que je veux, c’est qu’il se porte bien et que le club se porte bien. Nous avançons. Il est notre leader, c’est un joueur et une personne importante ici. L’équipe nationale n’a rien à voir avec ça, elle doit continuer jusqu’à ce qu’il le veuille », a-t-il assuré.

Ramos a également tout joué avec le Real Madrid, à l’exception d’un match et demi après avoir subi un coup au genou: «Le calendrier est ce qu’il est. Nous savons que tout le monde ne peut pas ne pas jouer, vous savez, et nous devons toujours gérer cela ».

Zidane n’exclut cependant pas le Français Raphael Varane, malgré le fait qu’il a dû être remplacé par son équipe après avoir subi un coup à l’épaule: «Vous verrez demain. Comme toujours. Il n’est pas à 100% car il ne s’est pas entraîné hier et a un coup dur, mais il est engagé, il veut être avec nous et jouer; ça c’est bon”.

De plus, interrogé en français sur les rumeurs qui ont poussé Manchester United à signer le défenseur central, l’entraîneur a fermé la porte: “Bien sûr (ce qui n’est pas transférable). Pas seulement pour moi. Il fait partie du club. Nous avons eu la chance de le faire. faites-le venir et je veux dire qu’il est incessible pour le club, l’entraîneur et les gens en général. C’est clair. On ne peut pas l’empêcher de parler, il n’est pas le seul. Mais la position du club et la mienne sont claires.

L’entraîneur français récupère le Belge Eden Hazard et les Brésiliens Éder Militao et Casemiro, après avoir vaincu le coronavirus, mais a des doutes sur leur forme après deux semaines sans jouer de match officiel.

«Nous ne savons pas comment ils sont parce que nous n’avons pas eu de matchs, seulement des séances d’entraînement; mais les joueurs sont prêts. Casemiro, Eden et Militao travaillaient chez eux, mais pas ici avec nous. Mais nous connaissons la situation et ce que nous devons faire est de former un groupe et de penser au match de demain. Nous ne pouvons pas nous détendre une minute, le rival vous demande beaucoup et nous le savons », a-t-il assuré.

Contre Villarreal sera le premier match après la douloureuse défaite à Mestalla contre Valence (4-1), et seulement quatre jours plus tard, Madrid affrontera un match clé en Ligue des champions contre l’Inter Milan. Moment où la pression tombe sur les épaules de Zidane, mais il n’est pas surpris.

«Eh bien, cela ne changera pas. Nous nous préparons pour le match de demain et le faisons bien, et c’est tout. Nous sommes au Real Madrid et nous connaissons la situation, à chaque fois que nous jouons, nous ne pouvons pas échouer une minute, c’est la réalité. Cela a toujours été comme ça, c’est ce qu’est ce club et rien ne se passe. Nous nous préparons et ne pensons qu’au match de demain », a-t-il déclaré.