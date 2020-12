Mis à jour le 12/09/2020 à 19:57

Zinedine Zidane, technicien de Real Madrid, a exclu qu’il sera “l’Alex Ferguson de Madrid”, montrant que son étape sur le banc ne durera pas des années et a célébré que ses joueurs ont signé le meilleur match de la saison pour réaliser le passage en tant que premier aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

“Je ne serai jamais celui Alex Ferguson du Madrid, ça c’est sûr. Je veux profiter de ce que je fais, je ne sais pas combien de temps je vais rester. Je n’y pense même pas, je regarde juste le jour après jour et la chance que j’ai d’être dans ce grand club et avec ces joueurs. Même dans les moments difficiles, j’aime ça, pas seulement quand on gagne. Je suis à Madrid depuis longtemps et je veux continuer un peu », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Zidane Il a retrouvé son sourire heureux pour l’image de son équipe et pour le sentiment qu’il avait eu lors du match contre lui Borussie Mönchengladbach tout fan du Real Madrid. «Quand on regarde le match, tous les Madridistas peuvent être fiers de l’équipe, c’est ce qui m’intéresse. Ils savent que nous allons tout donner sur le terrain, parfois avec des difficultés mais aujourd’hui j’ai vraiment apprécié le match en tant que fan de football ».

«Je suis content parce que c’était un super match. Nous savions pour quoi nous jouions et nous devions gagner. Nous avons terminé premiers du groupe et c’est ce que nous voulions. Nous avons eu une première mi-temps spectaculaire et aussi la deuxième, nous avons confirmé le match de samedi en jouant encore mieux », a-t-il analysé.

Zidane fait l’éloge des Français Karim Benzema, qui a aujourd’hui égalé une légende comme Roberto Carlos en tant que joueur étranger avec le plus de matchs de l’histoire du club. “Karim Je suis impressionné mais pas surpris, nous savons déjà à quoi cela ressemble. On ne sait pas s’il a 9 ou 10 ans mais il fait des choses magnifiques et c’est spectaculaire pour un entraîneur ».

Oublier les critiques, l’entraîneur français a assuré qu’elles affectaient ses joueurs et était surtout heureux pour eux. «Nous voulons toujours bien faire les choses et je ne pense pas à ce qui peut être dit. Ce que nous pouvons faire, c’est contrôler le terrain et maintenant je suis content pour les joueurs car ils souffrent beaucoup de ce qui se dit de l’extérieur. Ils ont de nouveau montré ce qu’ils sont en équipe et le caractère qu’ils ont », a-t-il apprécié.

