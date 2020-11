Le Français Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a déclaré lors de la conférence de presse avant le match de samedi contre Alavés que “rien ne doit être changé” à propos de l’équipe pour cette saison et a de nouveau souligné l’importance de tout avoir. joueurs sur le point en raison de l’accumulation de matchs.

“Ici, il faut toujours performer, être concentré. Ici, nous savons que nous ne nous arrêtons jamais. Il y a plus de joueurs plus âgés, mais il y aura toujours des changements dans une équipe. À chaque fois, il y aura des changements, mais c’est normal dans une équipe. Nous avons cette équipe jusqu’à la fin et rien ne doit être changé “, a déclaré l’entraîneur français.” Je ne vais pas parler de tout cela “, a-t-il déclaré à propos de possibles signatures.

“J’ai 24 ou 25 joueurs qui sont ici et je vais compter sur eux tous. Nous avons besoin que tout le monde soit prêt à concourir parce que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Ils parlent de mes rotations, mais nous sommes au début de la saison. Nous voulons un spectacle comme Avant et beaucoup de choses ont changé et il faut penser aux blessures; ce qui compte pour moi, c’est de prendre soin du joueur parce que quand je vois un joueur blessé, je souffre. Maintenant, c’est un moment où, avec tous les jeux qu’il y a, il faut avoir prudent », analysa-t-il.

En raison de cette charge de matchs, Zidane a insisté sur l’importance d’avoir une grande équipe: “C’est ce que nous avons, 24 joueurs qui peuvent jouer, et c’est bien pour cette équipe car nous allons en avoir besoin avec tous les jeux que nous avons.”

“Ce que nous avons fait l’autre jour à Milan est ce que nous voulons, mais nous ne l’avons pas seulement fait à Milan. Nous devons répéter et réfléchir à ce que nous faisons bien en tant qu’équipe, demain pour nous est une autre finale. Alavés est une équipe qui Cela va rendre les choses difficiles et ce sont trois points importants », a-t-il commenté.

Dani Carvajal souffre d’une blessure musculaire à son adducteur droit, un revers qui ajoute aux pertes d’hommes clés tels que le capitaine Sergio Ramos, blessé aux ischio-jambiers, et le Français Karim Benzema, avec une gêne à la hanche. En outre, Álvaro Odriozola et Fede Valverde sont également absents en raison d’une blessure et le Serbe Luka Jovic reste isolé après avoir été testé positif au coronavirus.

«Le truc de Karim, eh bien, à la fin ça prend plus de temps, mais l’important est qu’il est bien de revenir dans l’équipe et qu’un joueur doit être bien pour performer. Même chose avec Sergio, on ne va rien risquer, le feeling est bon et on verra quand il reviendra avec l’équipe », a-t-il déclaré.

Zidane a salué le travail effectué lors de la victoire de mercredi contre l’Inter Milan (0-2) et a de nouveau insisté sur le fait que, par rapport aux autres matchs où Madrid n’a pas pris les trois points, ce n’est pas dû à une question de en avoir envie ou non.

«Ce n’est pas un problème d’attitude et de vouloir, on veut toujours. Au final, c’est du football, les joueurs peuvent avoir des difficultés dans une certaine partie du jeu, à cause du rival… pour beaucoup de choses. La seule chose que nous savons, c’est que si nous faisons les choses ensemble et avec concentration, nous sommes très difficiles à gagner. La régularité dans le football est la chose la plus difficile et ce que nous essayons de faire chaque jour est d’améliorer cela et la concentration; bien que nous ayons peu de temps car il y a beaucoup de jeux », a-t-il analysé.

«La victoire contre l’Inter ne signifiait pas une libération, c’est encore un match que nous avons très bien fait; c’était important, une finale. Les joueurs ont bien fait, mais nous sommes jugés tous les jours et cela ne va pas changer. Nous continuons à travailler seuls, en équipe, et nous essayons de tirer le meilleur parti de nous-mêmes », a-t-il ajouté.

Selon Zidane, “la confiance est ce qui vous permet d’être régulier dans le football”. “Nous avons confiance. Quand les équipes jouent contre Madrid, elles sortent plus que pleines et nous ne pouvons même pas perdre une minute de concentration. Nous devons être à 150%”, at-il ajouté.

Zidane a répondu au débat sur qui est le meilleur joueur de l’histoire du football, ramené au présent après la mort de l’Argentin Diego Armando Maradona mercredi à l’âge de 60 ans.

“Le problème ici, c’est qu’ils en parlent, cela … à la fin, nous avons perdu un joueur qui pour moi était l’hôte. Lui, Pelé, Cruyff, Messi, Ronaldo… ce sont tous des phénomènes. Ce sont maintenant des jours tristes car nous avons perdu une personne importante et nous allons maintenant respecter sa mémoire, sa famille et toutes les personnes qui l’aiment », a-t-il déclaré.