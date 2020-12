Mis à jour le 12/05/2020 à 14:24

Zinedine Zidane et l’équipe de joueurs a été distinguée par les fans en raison de la campagne irrégulière de Real Madrid Dans la saison. L’équipe de la capitale est arrivée au stade Ramón Sánchez Pizjuán avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs de tous les tournois.

La victoire était donc vitale pour l’entraîneur français et les footballeurs de la «Maison Blanche». Après avoir battu Séville (1-0) en Liga, le DT a apprécié le résultat positif au milieu des critiques venues de divers secteurs.

“C’était un bon match. Nous avons souffert en seconde période, mais il est important de savoir souffrir. Nous avons très bien interprété le jeu. Je suis content pour les garçons, ces derniers jours n’ont pas été faciles et je suis content pour eux », a déclaré le Français lors d’une conférence de presse.

«Ce sont trois points très importants. Mais au-delà des trois points, c’est le jeu auquel nous avons joué. De la première minute à la fin, souffrir un peu en seconde période. La première partie était très bonne. C’était une victoire bien méritée contre un très bon adversaire, qui à tout moment pouvait vous mettre en difficulté », a analysé Zidane.

Le DT a supposé qu’en étant en Real Madrid, les questions existeront toujours dans des circonstances défavorables. «Nous savons que lorsque vous ne le faites pas bien, il y aura des critiques. Vous devez penser positif, heureux et rien de plus. Continuez à essayer d’être régulier. Mais le reste ne changera pas », a-t-il déclaré.

Désormais, Zidane se concentrera sur le match de Ligue des champions contre le Borussia Monchengladbach, où ils joueront la passe au deuxième tour. «L’important est de récupérer et de penser au prochain match. Tous les jeux seront importants. Si de temps en temps nous avons des difficultés, nous le savons et nous devons réparer certaines choses et lorsque nous les résolvons, nous pouvons être très compétitifs et difficiles à gagner », a-t-il conclu.

