Mis à jour le 12/12/2020 à 19:40

Plus de contenu, impossible. Zinedine Zidane, technicien de Real Madrid, a montré son bonheur pour la victoire et l’image montrée par ses joueurs dans le derby contre lui Athlète de Madrid pour le treizième jour de LaLiga, dans lequel il a affirmé qu’ils étaient “supérieurs en tout” et ont mieux concouru que le rival.

«Nous avons été supérieurs en tout. Cette semaine, nous nous sommes améliorés dans de nombreux domaines et nous l’avons confirmé aujourd’hui en jouant un grand match. Nous avons très bien concouru, du début à la fin. Rien n’a encore été gagné mais on peut être heureux », a-t-il estimé lors d’une conférence de presse après le match disputé ce samedi au stade Alfredo di Stefano.

Zidane réussit en une semaine avec trois matchs qu’il a qualifiés de finales et qui ont ressuscité son équipe en Ligue des champions, avec le passage au huitième chef de groupe, et en LaLiga Santander.

«Cela a été une bonne semaine et je suis particulièrement heureux pour les joueurs car ce sont eux qui se battent sur le terrain et montrent qu’ils croient en ce qu’ils font. Quand tu reçois des choses comme cette semaine, c’est très bien. Maintenant, nous devons continuer et penser au prochain match ».

Zidane a reconnu que dans les moments difficiles, il y avait eu des critiques “qui faisaient mal” mais il les a comprises comme “faisant partie du football” et a tiré une conclusion positive.

«L’important est que les joueurs croient en ce qu’ils font toujours. Ils savent qu’il y a des moments difficiles dans une saison mais qu’ensemble, de bonnes choses peuvent être accomplies. Ils disent des choses qui font mal mais qui vous rendent plus fort », dit-il.

