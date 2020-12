Stade de la Cartuja à Séville, où se jouera la finale de la Super Coupe. EP

La Real Sociedad-Barcelone et le Real Madrid-Athletic Club seront les demi-finales de la Super Coupe les 13 et 14 janvier, respectivement, selon le tirage au sort réalisé par la Fédération espagnole de football (RFEF) lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce jeudi.

La première demi-finale entre le Real et Barcelone se jouera au stade Nouvel Archange de Córdoba et celui qui affrontera le Real Madrid et l’Athletic le lendemain à La roseraie de Malaga.

La finale se jouera le 17 de La Cartuja de Séville.

La situation pandémique actuelle a forcé la compétition se joue en Andalousie et pas comme la précédente en Arabie Saoudite, Selon la RFEF, elle était engagée pour l’édition 2021 et aussi la suivante, bien que l’Assemblée ait soutenu que l’organisme prolonge l’accord afin qu’il puisse jouer dans ce pays au-delà de ce qui avait été initialement signé.

L’année dernière, la RFEF a conclu un accord pour jouer la Super Coupe en Arabie pendant trois ans et trois autres en option et l’Assemblée a voté en faveur de la prolongation de l’accord avec 83 voix pour, aucune contre et 5 abstentions.

Avant le vote, le président de l’organisation, Luis Rubiales, a déclaré qu’en 2021 la RFEF doit communiquer la prolongation de cet engagement, après quoi “il y a un revenu très important” pour les quatre équipes participantes et aussi une subvention directe pour le football non professionnel, avec des programmes comme «Impulso 23».

“Ce qui est demandé, c’est que l’Assemblée me donne mandat de prolonger le contrat aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces revenus continuent à atteindre le RFEF pendant continuer à maintenir nos lignes de subvention avec le football féminin, le futsal et le football les plus pauvres, bien que cette année il n’y soit pas célébré », a déclaré Rubiales.

Le président a souligné que la Super Coupe d’Espagne est suivie dans plus de 180 pays et qu ‘”il est très difficile de trouver une compétition courte avec cette qualité de football et un tel niveau”. “Je pense qu’il n’y a pas de compétition avec si peu de matches et des équipes d’une telle excellence”, un point.

La Super Coupe réunit les deux finalistes de la Copa del Rey 2019/20, l’Athletic et la Real Sociedad, incontesté encore à cause de la pandémie, et les deux premiers de LaLiga Santander 2019/20, le Real Madrid et Barcelone.

Le carré blanc est l’actuel champion en titre, a remporté en janvier dernier dans un format de quatre final.

L’équipe de France Zinedine Zidane a ensuite battu Valence (1-1) en demi-finale et rencontré l’Atlético de Madrid en finale, qui a quitté Barcelone hors de la lutte pour le titre (2-3).

Dans la rencontre décisive les madridistas ont été couronnés après avoir résolu des pénalités (4-1) un duel qui s’est terminé par un nul nul.

Étant donné que le règlement du tournoi établit que le champion de la Ligue (Real Madrid) doit affronter le vice-champion de la Coupe, et que le Champion de la Coupe doit le faire avec le vice-champion de la Ligue (Barça), la finale de la Coupe n’ayant pas encore été disputée entre Athlétique et Real Sociedad En raison de la volonté des clubs et de la RFEF qu’elle soit contestée avec le public, l’organisation a aujourd’hui tiré au sort les croix pour l’édition 2021.